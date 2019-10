Diletta Leotta è tornata nella sua Sicilia. Lo fa sapere la stessa giornalista sportiva e conduttrice di Dazn su Instagram, dove è sempre molto attiva. Oltre ad apprezzare il suo talento in tv e in radio, i fan seguono la bella Diletta anche su Instagram. Lì è solita postare quasi quotidianamente gli scatti e i video del suo privato. Compresi quelli dove mette in mostra il suo fisico e le sue curve mozzafiato. Non è un mistero che la Leotta sia una delle donne di spettacolo più amate e desiderate dagli italiani.

Ed è talmente bella, sexy, “esplosiva” che ogni sua foto finisce per fare il pieno di like e di commenti. L’ultima, poi, ha davvero surriscaldato gli animi. Come detto, Diletta si trova in Sicilia. È infatti originaria di Catania, anche se vive a Milano per motivi di lavoro, e appena gli impegni glielo permettono torna nella sua terra per fare visita a parenti e amici. (Continua dopo la foto)

















Diletta, che come detto è solita aggiornare i suoi tanti follower (su Instagram ne conta oltre 5 milioni), ha mostrato anche come è stata accolta. “Bentornata a casa”, ha scritto sotto alla foto che la ritrae con vassoi pieni di prelibatezze davanti. Arancini ma anche cannoli siciliani che fanno venire l’acquolina anche solo dallo schermo del cellulare. Ma è il post successivo ad aver incantato proprio tutti. (Continua dopo la foto)









“Ottobre siciliano” è la didascalia che lascia Diletta sotto all’immagine strepitosa che la ritrae in piscina. Nonostante l’autunno sia iniziato da un pezzo, evidentemente dalle sue parti la giornata era così bella e calda da tornare in un attimo ai mesi estivi. A surriscaldare gli animi, però, ci ha pensato la sua mise. La conduttrice di Dazn è seduta sul bordo e indossa un costume intero rosa. (Continua dopo la foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Ottobre siciliano ☀️😎🌊 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 12 Ott 2019 alle ore 5:46 PDT



Il costume vintage, è così scollato sul davanti (e sgambato) che è stato impossibile per gli utenti non fissare lo sguardo sulle sue curve da urlo e le sue gambe perfette, che giocano con l’acqua. Sembra una diva in questo scatto Diletta, che ha i capelli mossi e vaporosi e gli occhiali da sole. Scatto che, era scritto, è stato immediatamente invaso di cuoricini e commenti estasiati. “Ciao diletta l’oculista mi ha detto di non seguirti più”, scherza un fan. E altri: “Che caldo afoso…”, “Sempre più bella”, “Sei lo spettacolo”.

Francesca Fialdini, la foto senza un filo di trucco per i suoi 40 anni