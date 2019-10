Dopo l’esperienza a La Vita in diretta a fianco di Tiberio Timperi, Francesca Fialdini è tornata di recente in tv con un programma tutto suo e tutto nuovo. La conduttrice fiorentina ha infatti conquistato la domenica pomeriggio con la trasmissione A ruota libera, che è iniziata da poco ma è già un successo.

Già dopo l’esordio, su Instagram e Facebook in tanti si sono complimentati con lei per la sua eleganza e bravura ma fra i tanti commenti positivi anche quelli di chi, molto incuriosito dal look della Fialdini, si è chiesto perché indossa sempre le stesse scarpe. Francesca Fialdini, che è molto attiva sui social, non ha esitato a soddisfare la curiosità dei suoi follower e ha risposto ai follower in modo piuttosto sincero e diretto. “Sì. Ho un problema ai piedi – ha detto ammettendo di usare sempre le stesse calzature – Mi fanno molto male. Quelle scarpe almeno riesco a metterle senza problemi”. (Continua dopo la foto)

















Poco dopo la risposta, sono arrivate anche le scuse del follower per la domanda forse un po’ inopportuna: “Mi spiace molto scusami – ha scritto l’utente – Spero nulla di irreparabile. Tu hai scarpe bellissime ma hai sempre le solite 2-3 mi chiedevo come mai”. Altri hanno commentato quanto accaduto, fra complimenti e battute ironiche: “Anche in pantofole andresti benissimo”, si legge. E ancora: “Non posso crederci rispondi pure alle battutine sulle scarpe”. (Continua dopo la foto)









Oltre che essere una brava presentatrice, Francesca Fialdini è anche molto bella e fascinosa (ed elegante, di classe, mai sopra le righe), anche senza un filo di trucco. Lo ha dimostrato con un selfie al naturale condiviso su Instagram per celebrare il suo compleanno, caduto l’11 ottobre. Un compleanno importante: ha spento 40 candeline. E così ha scritto, in calce alla foto in primo piano e in versione acqua e sapone: “Buongiorno ai miei 40 anni”. (Continua dopo foto e post)







E poi ha aggiunto: “Ho intenzione di postare le Instagram stories più belle… preparatevi. Sarò un tantinello autoreferenziale, esagerata, ma felice di festeggiare con voi!”. Sotto al post che ha presto raggiunto migliaia e migliaia di cuoricini, sono fioccati gli auguri e anche i complimenti: “Bellissima”, “Dove ne hai 40?”, “Francesca sei splendida”, “Che bella… Soprattutto senza trucco”. Qualcuno ha fatto notare che oltre all’assenza di make up la Fialdini ha anche la ricrescita. Beh, quale donna, dello spettacolo e non, a volte non ne ha?

Uomini e Donne: lascia lo studio in lacrime. È finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri