Da settimane Mercedesz Henger è al centro del gossip per via delle pesantissime accuse che la madre Eva aveva rivolto al suo fidanzato, Lucas Peracchi. Dopo giorni di silenzio, la 28enne ha affrontato la situazione nel salotto di Domenica Live, dove ha anche accusato un malore in diretta tanto era provata dalla difficile situazione che si è venuta a creare.

"Tutto quello che ho sentito sono cose che non sono mai successe – ha detto Mercedesz a Barbara D'Urso – Ci sono delle mezze verità e una marea di cose mai successe tipo che Lucas mi mena. Lucas non mi mena! Ma secondo te resto con una persona che mi mette le mani addosso? Io sono venuta qui consapevole del fatto che posso parlare e dire dal cuore la verità!". Mamma Eva ha poi commentato con queste parole l'ospitata della figlia a Domenica Live.

















"Mi dispiace vederla in difficoltà – ha raccontato Eva Henger – sembrava che avesse paura di sbagliare a pronunciare le parole di Lucas. Lui l'ha allontanata da tutti, l'ultima frase che mia figlia mi ha detto al telefono è stata: 'Mamma ti amo'". Insomma, è una situazione molto delicata questa tra mamma e figlia e sui social network, dove è semrpe attivissima, Mercedesz 'sdrammatizza' con scatti ricordo delle ultime vacanze estive.









Poche ore fa la modella e showgirl romana, ha condiviso su Instagram una foto molto ma molto sexy realizzata in Sardegna, dove ha trascorso il mese di agosto con il suo Lucas. «In realtà … sono nella nebbia di Milano. Ripensiamo al sole della Sardegna va' …», si legge nella didascalia che accompagna l'ultima foto bollente della figlia di Eva Henger.







Sdraiata su uno scoglio come una sirenetta con le onde del mare sullo sfondo, Mercedesz è baciata dal sole: posa con occhi semichiusi e un micro bikini rosa Barbie che mette in evidenza il suo fisico e le curve da urlo. La foto ha subito fatto il pieno di like e di commenti: «Che bambola!», «Sei meravigliosa!», «Una top model, sempre spettacolare!», «Bellissima!», «Questo costume ti sta benissimo!», si legge sotto tra i tanti messaggi.

