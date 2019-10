Modella, influencer, manager, opinionista in tv: Wanda Nara è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Ma è anche una mamma, oltre che moglie di Mauro Icardi. Ha 5 figli in tutto: Isabella e Francesca, figlie di Icardi, e Valentino, Constantino e Benedicto, avuto dall’ex Maxi Lopez, ma la bella Wanda ha recentemente dichiarato che non le dispiacerebbe mettere al mondo un altro pargolo.

“Mi piacciono tantissimo i bambini, farei anche il sesto, ma se dovesse succedere Mauro lascia me e tutta la famiglia. Lui voleva solo Francesca, poi l’ho convinto ed è arrivata Isabella. Non ha mai voluto un maschio perché pensava che su un maschio il cognome Icardi poteva creargli problemi, troppe aspettative”, ha spiegato Wanda in un’intervista. Solo qualche giorno fa ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con la piccola di casa, Isabella. (Continua dopo la foto)

















Uno scatto mamma e figlia bellissimo. “Allez Paris”, ha scritto l’argentina pubblicando la bandiera della Francia sotto alla foto con Isabella in tribuna, durante la partita di Champions League. Poco dopo, ecco invece Francesca sul suo profilo Instagram. Che sembra proprio stia seguendo le orme della famosa mamma perché a soli 4 anni la primogenita del calciatore del Paris Saint Germain è già una piccola modella. (Continua dopo la foto)









Mamma Wanda ha postato una serie di scatti in cui Francesca è in posa. Bellissima, truccata e pettinata, indossa un giubbetto di jeans tempestato di farfalle, mentre sorride sicura di sé davanti all’obiettivo del fotografo dimostrando di essere perfettamente a suo agio di fronte all’obiettivo. E sembra proprio che a lei si dedichi l’hair stylist e make-up artist personale di Wanda, Kenny Palacios. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Francesca Icardi 4 años Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 9 Ott 2019 alle ore 5:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram La più monella Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 9 Ott 2019 alle ore 5:16 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🤫 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 9 Ott 2019 alle ore 5:14 PDT



La figlia di Wanda Nara e Mauro Icardi, inoltre, posa anche per photo-set e video e per spot web e tv per un noto marchio di abbigliamento per bambini, del quale è testimonial già da qualche tempo. Insomma, anche dagli ultimi scatti che hanno fatto presto il giro della rete sembra che la piccola Francesca abbia la stoffa della modella. I commenti? Ovviamente i post sono stati sommersi sia da complimenti che da un mare di critiche da parte di chi rimprovera i noti genitori di aver esposto troppo la figlia sui social e ritiene che la bambina sia troppo piccola per essere lanciata nel mondo del modeling.

