Martina Colombari è una donna di una bellezza e una classe straordinarie con carriera lunga alle spalle, iniziata quando vinse il titolo di Miss Italia (correva l’anno 1991) ma anche moglie e mamma felice. A luglio scorso ha compiuto 44 anni, anche se dalle foto non si direbbe: “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, aveva scritto su Instagram per festeggiarsi. Poi, pochi giorni fa, è stato il compleanno del figlio Achille e ha pubblicato un post per celebrare i suoi 15 anni.

“Auguri amore mio”, ha commentato semplicemente sotto alla foto in cui lo bacia con affetto davanti alla torta con le candeline. Martina Colombari sui social è molto attiva e non manca di mostrare il suo fisico perfetto e scolpito dall’allenamento, come i suoi fan hanno visto durante l’estate. Foto mozzafiato, quelle in costume, che naturalmente hanno fatto il pieno di like e di commenti. (Continua dopo la foto)

















Ma negli ultimissimi post Instagram di Martina Colombari non emerge solo la sua sensualità (e grazia, eleganza, forma fisica al top… insomma perfezione): spunta anche un cambio look. La moglie di Billy Costacurta si è fatta riprendere mentre, sotto le sapienti mani di una truccatrice, si fa stendere sulle labbra un velo di gloss e poi disegnare un neo su una guancia. (Continua dopo la foto)









Dopo il filmato, due scatti sexy con un look anni ’80 ma anche in questo caso a spiccare sono soprattutto i capelli. Mori! Martina, che abbiamo conosciuto e visto bionda in tutti questi anni, ha una parrucca ma a giudicare dai commenti lasciati dai suoi follower piace da impazzire anche con questo look inedito. La ex Miss Italia indossa un giubbotto di jeans con sotto un sensualissimo bustier. Maxi orecchini a cerchio e abbondante eye liner sugli occhi. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Dalla Martina alla sera. 🦄 Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 11 Ott 2019 alle ore 12:37 PDT



Mentre la riprendono, Martina scherza sottolineando la sobrietà del suo look e la “naturalezza” del colore dei capelli e della loro lunghezza. “Adoro quelli che si sentono fuori posto. Con loro mi sento sempre a mio agio”, scrive sotto al filmato, seguito da due scatti commentati così, “Dalla Martina alla sera”. La reazione dei fan? Messaggi infiniti: «Spettacolo Martina, spettacolo! Bellissima veramente», «Sei la donna più bella d’Italia», «Inimitabile e fantastica» e «Sembra sempre che hai 20 anni». E i “capelli diversi” non sono affatto dispiaciuti: «Sei ancora più bella con i capelli scuri. Ti rendono molto sensuale ed elegante».

