Erica Piamonte è diventata nota al grande pubblico con la partecipazione all’ultimo Grande Fratello ma negli ultimi tempi è finita al centro del gossip per la relazione, poi finita, con Taylor Mega. La bella influencer ora sta insieme a Giorgia Calderulo di Uomini e Donne ed Erica, che qualche settimana fa è stata ospite di Domenica Live con la nuova coppia, non ha nascosto la sua amarezza.

Ora, sempre nel salotto tv di Barbara D'Urso ma in quello di Pomeriggio 5, sono stati sollevati forti dubbi sull'autenticità della storia d'amore di Taylor e Giorgia, sorprese a baciarsi dai paparazzi della rivista Nuovo: il fotografo Alan Fiordelmondo ha detto di avere tra le mani le prove che la storia in questione è stata creata a tavolino. "Quello è un finto servizio, è un posato riuscito male. Non riuscite più a uscirne da questa recita", ha detto.

















Anche Erica Piamonte, dal canto suo, non sembra essere convinta di quella relazione e su Instagram ha pubblicato un video in cui legge un articolo incentrato sul sul triangolo più famoso del momento. "'Erica Piamonte pur di non perdere Taylor accetterebbe anche una semplice amicizia', non so chi abbia scritto questa boiata. Fino a prova contraria è stata Taylor a dire che non voleva perdermi, ma io non ho accetto proprio solo un'amicizia!».









Ancora, dice sempre la ex gieffina nel filmato: "In questo momento non ho nessun rapporto con Taylor e prima, eravamo molto più che amiche". Lasciando da parte le questioni di cuore, sempre su Instagram Erica si è poi mostrata ai suoi fan in forma smagliante e più carica e sensuale che mai. Il suo ultimo post è mozzafiato: indossa una giacca nera elegante, aperte e senza niente sotto.







“Non sono la tipa da giacca elegante nera ma… che ne pensate?”, ha scritto lei. Beh, le risposte dei follower non sono tardate ad arrivare. A stretto giro la foto sexy di Erica ha conquistato tantissimi commenti positivi e complimenti. “Sei talmente bella che qualunque cosa ti sta da Dio!!!”, “Che dovremmo pensare? Stupenda come sempre”, “Bellissima”, “Stai benissimo!”, si legge tra i tanti messaggi.

