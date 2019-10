Justine Mattera, 48 anni e non sentirli. E vederli, e metterli in mostra con foto-capolavoro che ogni volta accendono gli animi e le fantasie dei fan. La biondissima showgirl italo americana su Instagram fa scintille. Non c’è scatto che non racimoli like e commenti estasiati a valanga. Lei, d’altronde, ce la mette tutta per stupirli ogni volta.

Curve e fisico mozzafiato in vista, Justine Mattera sfida la censura di Instagram con scatti osé studiati nel minimo dettaglio per aggirare le restrizioni del social network. Il suo profilo Instagram è vietato per i deboli di cuore (e a volte anche ai minori): è incentrato proprio su fotografie sexy e nudi che lasciano senza parole. Mai volgari, però. La ex moglie di Paolo Limiti riesce sempre a rendere ogni suo scatto un capolavoro artistico dove sensualità e femminilità fanno da padrone. (Continua dopo la foto)

















Solo qualche giorno fa Justine Mattera incantava la rete con scatti realizzati dal fotografo Cristian Ingrosso. “This marble breathes too” (Anche questo marmo respira), ha scritto lei nella didascalia del post che, nemmeno a dirlo, ha fatto il pieno di cuoricini. Tutti innamorati alla vista degli scatti in bianco e nero in cui la 48enne posa con un body calzamaglia interamente di pizzo. (Continua dopo la foto)









L’ultima foto social non è stata da meno. Justine Mattera è seduta su delle rocce con indosso soltanto un completino di pizzo nero e delle scarpe con il tacco a spillo. «Brutto carattere/ Bella tartaruga», l’ha commentata con ironia lei, che con capelli spettinati e lo sguardo ammaliante mette in mostra un addome scolpito, oltre che le sue curve generose. Tripudio di messaggi sotto. (Continua dopo foto e post)







«Che fisico meraviglioso Justine», «Davvero molto sexy questo scatto», le scrivono i fan. Per qualcuno, poi, Justine è: «Supersonica!». Un altro osserva: «Sei sempre provocante e mai volgare». «Tanto sportiva, quanto attraente. Sei veramente bella», è il commento di un altro fan. E sì, come sottolinea un altro ancora per lei il tempo sembra proprio essersi fermato: «Una ragazza di 20 anni può solo invidiarti, bellissima».

