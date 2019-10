Chiara Ferragni, la foto con mamma Marina scatena la reazione del web. Tutti si accorgono di quel dettaglio

Chiara Ferragni è la regina dei social. La ragazza bionda di Cremona che ha iniziato tutto con il suo blog The blonde salad, è ormai una donna da milioni di euro che è riuscita a realizzare i suoi sogni e a fare diventare la sua passione il suo lavoro. Che poi è la cosa più bella ma non a tutti riesce. Alla Ferragni sì. E, grazie a lei, anche le sorelle minori, sono ormai delle celebrità dei social anche se, ovviamente, non possono minimamente essere paragonate a Chiara. Anche la mamma di Chiara, la bella Marina Di Guardo, è seguitissima e piace molto.

Insomma, Chiara ha fatto diventare tutti famosi. A proposito di Marina Di Guardo, pochi giorni fa Chiara ha postato una foto che la ritrae insieme alla madre. “With mum”, ha scritto a didascalia di quello scatto che ha fatto il pieno di like. L’occasione? La sfilata di Calzedonia, marchio del quale Chiara è testimonial da alcuni anni. Ovviamente alla sfilata era presente Chiara, la madre e una miriade di influencer e celebrità da tutto il mondo. Continua a leggere dopo la foto

















Chiara è l’ambasciatrice di Calzedonia e, per l’occasione, ha scelto un abito nero, calze luccicanti di strass e sandali di pelo rosa. Durante la sfilata i presenti hanno potuto vedere quali saranno i trend della prossima stagione: stampe animalier, scacchi, pois e strass. Ma torniamo alla foto di Chiara Ferragni e sua madre. Dopo che Chiara ha postato lo scatto in rete tutti hanno notato un dettaglio incredibile. Che dettaglio? Continua a leggere dopo la foto









La bellezza della madre di Chiara. Marina Di Guardo, più che la madre di Chiara sembra la sorella. Sono in tanti a scriverlo tra i commenti. Di certo un bel complimento per Marina Di Guardo. “Siete uno spettacolo – scrive qualcuno – soprattutto la mamma”. “Sorelle” si legge ancora. In effetti la Di Guardo è in forma strepitosa, degna madre di una donna bella come Chiara Ferragni. Se Chiara invecchierà come la madre, è in una botte di ferro… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram With mum @marinadiguardo 💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 8 Ott 2019 alle ore 11:05 PDT



“Non è possibile, sembrate due sorelle“, “Che belle, sembrate sorelle”. La somiglianza tra le due donne è impressionante. E Chiara può ritenersi fortunata già da ora. E deve andare – come va – fiera di sua madre. Tra le vip che hanno commentato lo scatto Elisabetta Gregoraci, Veronica Ferraro e Giusy Ferreri che ha scritto “Siete stupende“.

Chiara Ferragni versione bomba sexy. E spiega il perché della sua assenza dai social