Belen Rodriguez, il vestito aperto fino al fondoschiena. I fan perdono la testa

Belen Rodriguez, la foto col vestito aperto manda in tilt i follower. Di recente la bella argentina e Stefano De Martino erano finiti al centro del gossip per via della possibilità di un loro secondo matrimonio. Belen e Stefano si erano lasciati, ma, dopo vari anni divisi, hanno capito che tra loro c’era ancora dell’amore e sono tornati insieme. Poco dopo si è iniziato a parlare di un loro secondo matrimonio, fatto del quale Belen, telefonicamente, ha parlato con Federica Paniccucci a Mattino Cinque.

“Il mio periodo gossiparo l’ho vissuto. Ora sono mamma, sono adulta, felice e tranquilla, lavoro un po’ davanti alle telecamere e un po’ dietro le quinte. Il secondo matrimonio con Stefano De Martino non è in preventivo, ma se lui me lo chiede. Se lui prova a stupirmi, come faccio a dire di no?”. Ovvero: il matrimonio per il momento non è previsto ma qualora Stefano le facesse la proposta sarebbe un sì… E quindi ora aspettiamo con ansia la proposta di De Martino. Continua a leggere dopo la foto

















Dopo aver vissuto il suo periodo gossipparo, Belen ha deciso di farsi da parte. Per la serenità sua, di suo figlio, della sua famiglia. E sta bene così, ora che ha ritrovato l’amore con Stefano e anche dal punto di vista amoroso non ha più ansie… Si sarà pure fatta da parte ma, dopo quelle parole a Mattino Cinque, la foto che ha postato su Instagram ha fatto pensare tutto il contrario. Il motivo? Beh, avete visto la foto? Belen è in piedi, davanti allo specchio. Continua a leggere dopo la foto









Ha un vestito bianco che si tiene con le braccia perché l’abito è completamente slacciato… Fino al sedere. Ovviamente quello scatto scatena la fantasia dei fan che commentano entusiasti. E se a qualcuno quello scatto ricorda “Il ritratto di Dorian Gray”, e il suo vestito “Una busta di Leroy Merlin”, tutti gli altri apprezzano quell’immagine sensuale di una splendida Belen in forma smagliante. “Allo specchio è ciò che vedo”, scrive la Rodriguez a didascalia di quella foto. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram En el espejo es lo que veo Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 10 Ott 2019 alle ore 12:09 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ulalaaaa!!!! ✨✨ #cotrildream #10years #cotril #newcampaign @cotrilspa Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 27 Set 2019 alle ore 11:35 PDT

I commenti si sprecano: “Vedi qualcosa di bello”, “Si vedi bene sei proprio bona”, “Meraviglia”, “Una dea”, “Quello che vediamo noi è una donna con la D maiuscola! Vera, sincera e forte”, “Che gnocca”. “Vuoi una mano a chiudere il vestito?”. Qualcuno, tra tutta quella meraviglia, nota la cover del cellulare e commenta: “Belen hai il mio stesso telefono e la mia stessa cover. Pure queste sono soddisfazioni”.

