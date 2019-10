Francesco Chiofalo nella bufera. L’ex protagonista di Temptation Island è stato letteralmente asfaltato dai fan dopo aver pubblicato una Storia su Instagram a dir poco fuori dalle righe. Un breve filmato che voleva solo essere divertente, si è poi giustificato lui, ma che di fatto ha indignato molte persone che lo hanno quindi ricoperto di insulti. Nel dettaglio Francesco Chiofalo, che di recente ha fatto molto parlare di sé per la turbolenta relazione con la ex fidanzata Antonella Fiordelisi, ha postato su Instagram un video che lo ritrae in un negozio.

Nella clip si vede l’ex volto di Temptation ed ex di Selvaggia Roma mentre afferra da dietro il peluche di un dalmata e poi inizia a mimare un rapporto sessuale con il giocattolo. Chiofalo aggiunge anche questo commento alla clip che ora è sparita dalle sue Storie: “Quando sei rimasto single e ti manca la tua ex”. (Continua dopo la foto)

















La Storia in questione non è affatto piaciuta agli utenti della rete che, come detto, hanno iniziato a ‘distruggerlo’ con frasi e parole feroci. Tra i tantissimi insulti social si legge: “Mamma mia Francesco Chiofalo quanti schiaffi ti meriti per tutte le cose oscene che pubblichi, mamma mia che schifo”. E ancora: “Vergognati”, “Chiofalo è lo schifo”, “Che tristezza”, “Poveretto!!!”, “Che imbecille”. (Continua dopo la foto)









Ancora: “Ma non ti vergogni, magari in quel negozio c’erano bambini”, “Fatti curare”, “Di pessimo gusto”. Tra i tantissimi commenti al vetriolo, molti hanno chiesto a Francesco Chiofalo di cancellare il filmato che ha dato scandalo su Instagram, ma lui ha risposto così: “Non lo cancello perché ormai lo hanno visto tutti e mi hanno dato del malato e dello scandaloso”. (Continua dopo foto e post)





Mamma mia Francesco Chiofalo quanti schiaffi ti meriti per tutte le cose oscene che pubblichi, mamma mia che schifo #FrancescoChiofalo — _La Franca_ (@_snixx_) October 10, 2019

🤮 CHIOFALO E LO SCHIFO 🤮#francescochiofalo — 💋 JESSICA RABBIT 💋 (@federica_sona) October 10, 2019



“Non pensavo che si scandalizzassero per un video del genere, a quest’ora della notte le visualizzazioni Instagram sono andate in verticale”, ha concluso. In realtà, però, il video – che è comunque rimbalzato da un account a un altro – Francesco lo ha eliminato, tanto che non compare più tra le sue Storie. Che si sia forse accorto di aver esagerato?

