“Improvvisamente incinta”. Alessia Marcuzzi, le sue parole lasciano a bocca aperta

Alessia Marcuzzi, la foto col “pancione” manda in tilt il web. La conduttrice è incinta? Prima di svelarvi come stanno le cose, bisogna fare un passo indietro. Nella serata giovedì 10 ottobre, Alessia Marcuzzi e Mara Venier, con i rispettivi mariti, sono state a cena insieme. Le due conduttrici più amate della televisione italiana (concorrenti, se vogliamo perché una lavora a Mediaset e l’altra alla Rai) sono legate da una profonda amicizia e spesso trascorrono del tempo insieme.

Giovedì 10, appunto, la Venier ha invitato Alessia Marcuzzi e il marito a cena a casa sua e ha cucinato assai. Pare che Mara Venier sia un’ottima cuoca e pare che i suoi ospiti gradiscano tutto ciò che cucina. Anche troppo. Se mercoledì era stato Jerry Calà a essere ospite di Mara Venier, giovedì è stato il turno di Alessia Marcuzzi e del marito Paolo Calabresi Marconi con il quale Alessia è convolata a nozze nel 2014. Dopo la cena Alessia Marcuzzi ha mostrato ai fan qualcosa che ha fatto emozionare tutti… Continua a leggere dopo la foto

















Ha mostrato il suo “pancione”. Ma non sarà mica incinta? “Quella pasta era da perdere la testa! La sensazione è che io improvvisamente sono incinta.. ecco!”, ha scritto la Marcuzzi dopo aver postato la foto della sua pancia visibilmente gonfia rispetto al solito. Ma no, Alessia non è incinta: è gonfia perché ha mangiato troppo da Mara Venier che, come sempre, ha deliziato i suoi ospiti con piatti succulenti. E Alessia Marcuzzi ha gradito… Fin troppo. Continua a leggere dopo la foto









Le immagini del dopo cena lo dimostrano. Alessia Marcuzzi è sempre ironica e sa come sdrammatizzare ogni cosa, anche la pesantezza del dopo cena. Negli ultimi giorni si era parlato di Alessia Marcuzzi per via di una presunta crisi col marito. A cena dalla Venier, però, Alessia era in compagnia di Paolo Calabresi. Dunque la loro vicinanza smentirebbe la crisi. I due sono belli affiatati e innamorati. Si sarà trattato dell’ennesimo gossip… Continua a leggere dopo la foto





Alessia Marcuzzi, da donna di spettacolo, sa che i pettegolezzi sono una cosa all’ordine del giorno e quindi ha smesso persino di replicare… Ma torniamo alla cena da Mara Venier, che cosa prevedeva il menù? Pastasciutta pomodoro e basilico, straccetti di pasta e una serie di antipasti. Ecco che cosa ha fatto lievitare in quel modo la pancia di Alessia!

