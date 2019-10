Diletta Leotta, spunta una foto mai vista prima: “Volevo essere come lei”

Oggi Diletta Leotta è una giornalista sportiva e conduttrice tv famosissima. Non solo per la sua bellezza indiscutibile, ma anche perché con gli anni ha dimostrato di avere un gran talento. Di recente è finita al centro dell’attenzione per la reazione ai cori allo stadio San Paolo di Napoli, durante la partita Napoli-Brescia. Intervistata dal Sun Diletta Leotta è tornata sulla vicenda per chiarire ulteriormente di aver “perdonato” i tifosi del Napoli che le avevano chiesto di alzare la maglietta e lei aveva reagito col pollice verso.

“È stato un malinteso. I tifosi del Napoli mi hanno supportato per tutta la partita, poi hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria del Napoli, ma era solo uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell’ironia del momento”. “A volte sembra che tutto ciò che faccio diventi virale, se mi alleno in palestra o mi alleno in un club. Non mi aspettavo, però, che questa storia attraversasse così tanti confini”, ha poi aggiunto. (Continua dopo la foto)

















Come detto, oggi Diletta Leotta è diventata una delle conduttrici sportive più note, ma quando era più piccola sognava di diventare altro. Una nuotatrice famosa come Federica Pellegrini. Lo ha rivelato lei stessa su Instagram, dove ha pubblicato due foto in sequenza che hanno subito fatto boom di like e di commenti. La prima è una foto del passato e mostra Diletta all’età di 12 anni in piscina. (Continua dopo la foto)









“Qui è quando a 12 anni sognavo di essere come lei”, ha scritto la Leotta nella didascalia dell’immagine inedita che ha subito conquistato tutti i suoi fan. La seconda foto è stata scattata in occasione del Festival Dello Sport e ritrae Diletta con Federica Pellegrini, la campionessa che sarebbe voluta diventare quando da adolescente partecipava alle gare di nuoto, come mostra il primo scatto. (Continua dopo foto e post)







Tra i tanti commenti lasciati sotto al post, spunta anche quello della campionessa italiana che ha risposto così alle parole di Diletta: “È stato un piacere…bella e brava”. Ma naturalmente non sono mancati i complimenti dei suoi tanti follower: “Bellissima anche da piccola”, “A 12 anni eri già tosta come una pietra”, le scrivono. Ma c’è pure chi ‘scherza’ riferendosi alle generose forme di Diletta: “Poi hai deciso di fare subacquea e ti sei portata avanti con le bombole?” e “Ora galleggi senza nuotare”.

