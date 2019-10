Ma allora non erano solo pettegolezzi! Giulia Cavaglia di Uomini e Donne sembra proprio aver ritrovato il sorriso. Ma questa volta non c’entra nulla il datign show di Maria De Filippi che le ha dato popolarità. Manuel Galliano, il corteggiatore che aveva scelto in studio con cui la storia è durata meno di una settimana pare un ricordo lontano, nonostante i due ex non si facciano mancare qualche frecciatina social.

Il fortunato che ha preso il suo posto pare essere proprio Francesco Sole, lo youtuber diventato famoso postando video in cui si mostrava come un ragazzo semplice in cerca del vero amore. La sua carriera ha preso il volo grazie a questi filmati in rete, ma si è già evoluta: proprio in questi giorni è alle prese con la presentazione del suo nuovo libro, Per te, l’ennesimo da quando è diventato popolare. (Continua dopo la foto)

















Francesco Sole non è più solo un youtuber. Oggi è uno scrittore e anche un cantante. Oltre al libro stanno infatti per uscire i nuovi singoli di cui ha regalato un’anteprima su Instagram e, guarda un po’ il caso, il ritornello del nuovo brano inizia con la frase “E Giulia già lo sa”. La conferma dei diretti interessati non è ancora arrivata. (Continua dopo la foto)









Entrambi hanno sempre parlato di grande amicizia, ma da mesi ormai gira il gossip di una loro love story. Lui condivide ogni momento vissuto insieme alla bella ex tronista. Tra le Stories ha pubblicato un video in cui la abbraccia da dietro e la riempie di baci. Poi una foto di loro due insieme con scritto “Rose rosse per lei”. (Continua dopo foto e i post)





Visualizza questo post su Instagram Romeo arresta Giulietta. …E ora? @giuliettacavaglia Un post condiviso da Francesco Sole (@francescosole) in data: 1 Ott 2019 alle ore 6:34 PDT



Tantissimi gli utenti che hanno commentato lo scatto: “Che belli che siete”; “E mi sa che Franceschino è un po’ preso da questa Giulietta” e ancora “Tu e Giulia la coppia più bella”. E ancora: “Eheh gatta ci cova. State sempre più viciniiii”, “E così vissero per sempre felici e contenti” e “Voi non me la raccontate giusta”. Ma c’è anche chi non vede di buon occhio il rapporto tra Francesco Sole e l’ex tronista: “Avevo comprato il tuo libro con tanto amore ma da quando stai con Giulia e compagnia bella mi sei scivolato…”.

