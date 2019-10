I fan che speravano in un secondo matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, a maggior ragione dopo le Storie di lei in una chiesa, resteranno delusi. Non sono in programma le nozze bis tra l’argentina e il ballerino lanciato da Amici. Almeno per il momento, certo. Lo ha confermato la stessa Belen, che è intervenuta a Mattino 5 nella puntata andata in onda giovedì 10 ottobre. Durante la chiacchierata con la padrona di casa Federica Panicucci, la showgirl ha finalmente commentato la notizia dell’imminente secondo matrimonio.

“Eravamo a casa a Torre Annunziata, vicino casa di Stefano, a festeggiare il suo compleanno in un locale dove si fanno i matrimoni. E l’amico di Stefano mi ha fatto vedere la chiesetta. Hanno creato un casino. – ha spiegato – l secondo matrimonio con Stefano De Martino non è in preventivo, ma se lui me lo chiede. Se lui prova a stupirmi, come faccio a dire di no?”. (Continua dopo la foto)

















Al momento, dunque, non ci saranno le famose nozze bis. Il gossip si rincorreva da quando i due hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. Poi, l’estate ‘cuore a cuore’, le dediche e gli scatti romantici e pieni di passione sui social hanno fatto il resto. Ma a proposito di social, nelle ultime ore è sorta una polemica dopo la foto di Belen e Stefano, ritratti in un negozio di abbigliamento. (Continua dopo la foto)









La coppia si è concessa una seduta di shopping e non ha mancato di coinvolgere i propri fan durante gli acquisti. Ma tra le tante Storie e foto, la modella e conduttrice argentina ha condiviso su Instagram uno scatto simpatico che la ritrae insieme al marito. L’immagine mostra i due davanti a uno specchio mentre lui prova una maglia. Fin qui nulla di strano, se non fosse che molti fan si sono concentrati su un dettaglio che a colpo d’occhio può sfuggire. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 7 Ott 2019 alle ore 9:55 PDT



Nella foto in questione sembra infatti che l’argentina abbia una sigaretta accesa in mano. In un luogo chiuso. Ma non è vietato? Certo che sì e la cosa ha fatto storcere il naso a parecchi utenti, infastiditi da quel gesto. “Ma non è vietato fumare nei luoghi pubblici chiusi?”, chiede infatti qualcuno. E un altro, con ironia: “Nuova campagna contro il fumo”.

Justine Mattera, ecco il marito. Fabrizio le ha rubato il cuore 17 anni fa, ma in pochi lo sanno: le foto rarissime