Quando Jane Alexander era al GF Vip, dove ha conosciuto Elia Fongaro con cui ha avuto una breve relazione prima di tornare insieme a Gianmarco Amicarelli, era stata accusata di essere malata di anoressia. In quell’occasione l’attrice di origine britannica classe 1972 aveva replicato con queste parole.

“L’anoressia è una malattia seria che può portare alla morte, e non ci si scherza. Non ci si insultano le persone, perché magari ci sono persone che leggono i vostri commenti e ci soffrono, anche se sono rivolti a me. Perché ci sono passate in qualche modo. Io non sono mai stata anoressica. Né lo sono ora”. Ai tempi del GF, però, Jane Alexander era molto magra. Troppo, faceva notare spesso il pubblico del reality. Ma ora l’attrice e conduttrice, famosa anche per aver condotto il programma di Italia 1 Mistero, è tornata in grande forma. (Continua dopo la foto)

















Di recente ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram in cui si mostra coi capelli arruffati, una maglia nera a maniche lunghe e slip che mettono in evidenza le gambe. E proprio sotto a quella foto una sua fan ha notato che Jane ha preso qualche chilo: “Ti vedo un po’ più in forma rispetto a qualche tempo fa…. In cui eri magrissima… Ora stai proprio al top…. Complimenti”. (Continua dopo la foto)









Ha visto bene quella fan di Jane Alexander, che infatti ha confermato: “Sì, sì, ho preso 10kg!!! Sto molto meglio! E meno male”. Ora ha una forma fisica strepitosa e la mette in mostra nell’ultimo scatto sempre apparso sul suo Instagram. Uno scatto ‘audace’ richiama alla mente il film ’50 sfumature di grigio’ visto che Jane indossa solo il reggiseno e una benda sugli occhi. (Continua dopo foto e post)







“Guardarsi allo specchio. Indossare una benda vedo non vedo. Un reggiseno. Un rossetto rosso. Magari con qualcuno che ci guarda. Quanti di voi sanno cos’è Il Punto J? No, non ho sbagliato. Non intendevo il punto G, quello si sa cos’è. No. Il Punto J. Se volete potete scoprirlo su 361webtv. Potrebbe piacervi. Potreste volerne sapere di più!”, scrive lei mandando in tilt i fan con quella foto sexy: “Sei bellissima!”, “Ammazza oh, caldissimo oggi. Altro che canottiera!”, “La provocazione è il tuo mestiere”, “Una delle donne più belle!”.

