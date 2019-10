Per Barbara D’Urso è ricominciata un’intensa stagione televisiva. Prima con Pomeriggio 5, poi Domenica Live e infine con Live – Non è la D’Urso: Carmelita, in onda praticamente sei giorni su sette, continua a essere la regina di Mediaset. Ovviamente, ma nei prossimi mesi, sarà anche alla guida del Grande Fratello, sempre su Canale 5.

Ma se l’altra domenica Barbara ha avuto uno scontro diretto con Marco Columbro, suo ospite a Live – Non è la D’Urso, nell’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio 5 ha ‘bacchettato’ la sua inviata, Ilaria Delle Palle. La D’Urso è infatti tornata ad occuparsi del caso di Girma e Remo, accusati di aver occupato un’abitazione non loro e presa in affitto solo per pochi giorni oltre che di aver malmenato il proprietario. L’inviata ha avuto l’occasione di parlare al telefono con un testimone della vicenda ma la telefonata non è stata mandata in onda integralmente. (Continua dopo la foto)









“Si, però bisogna mandare in onda anche tutto il resto di quello che ha detto l’amministratore, è troppo facile così Barbara!”, ha sbottato la signora Girma. Barbara ha quindi ammonito la sua inviata: “Scusami Ilaria, però non mettetemi più in questa situazione, perché Girma ha pienamente ragione – e continua – Se mandiamo in onda una telefonata e l’amministratore dice che loro si sono comportati bene, gentilmente mettiamolo nel servizio. Perché hanno ragione loro”. (Continua dopo la foto)





“Non possiamo mettere solo che lui dice che ha visto che ha dato la testata. Non mi va di sentire un mio intervistato che mi dice ‘troppo facile’”, ha concluso stizzita la conduttrice. Che sui social, invece, risponde raramente alle critiche. Le ultime in ordine di tempo sono arrivate a pioggia sotto all’ennesimo selfie stile ‘Carmelita smack’. “Questa mattina un buongiorno così… sobrio e con un grande #carmelitasmack #rideresempre #prendersiingiro #buonagiornata #colcuore”, l’ha commentato lei. (Continua dopo foto e post)







Ha tantissimi ammiratori Barbara, ma questa volta ha raccolto più commenti negativi che complimenti. Molti hanno infatti colto l’occasione per attaccarla nuovamente sui presunti ritocchini alle labbra, particolarmente gonfie in questo selfie: “Sei caduta anche tu nella tentazione di gonfiare le labbra! Pessima decisione”, “Al mare stai a galla con quei canotti super gonfiati”, si legge. E ancora: “Sempre più ridicola”, “Fai ribrezzo, è una cosa inaudita” e “Somigli a un alieno, non ti si può guardare”.

“Pagliacci!”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ‘sbrocca’ in diretta: ne ha per tutti