Naike Rivelli, ormai si sa, è una che adora stupire i suoi follower. Provocatrice nata, la figlia di Ornella Muti su Instagram si rende spesso protagonista di scatti bollenti o giocati sui doppi sensi. Difficile crederlo a vedere il suo corpo tonico e perfetto e la pelle levigata ma Naike, anche se sembra una ragazzina, ha 45 anni. E non c’è giorno in cui non mostri con grande orgoglio e senza la minima vergogna il suo fisico scolpito. Diciamolo pure: i suoi anni se li porta alla grande.

È senza dubbio merito della genetica, ma anche dei duri allenamenti cui la Rivelli si sottopone per restare in forma. E poi lo yoga, disciplina che Naike pratica da tempo (anche nuda, come fa vedere sempre su Instagram) e che la aiuta a meditare e a stare bene con se stessa. Solo qualche giorno fa ha lasciato di nuovo di stucco i suoi tanti follower con uno scatto super bollente. (Continua dopo la foto)









“Quando pensi di essere sfortunata ricorda che, da qualche parte là fuori, qualcuna ha incontrato il tuo ex… E crede veramente di aver trovato qualcuno di speciale!”, questa è la didascalia, ma a fare scalpore è stata più che altro l’immagine: Naike guarda verso il mare, le braccia aperte verso il cielo, il perizoma fucsia abbassato che fa vedere il suo sedere. Fan stesi, letteralmente. (Continua dopo la foto)





Ma tornando alle questioni anagrafiche, il compleanno di Naike Rivelli cade il 10 ottobre e lei ha voluto ricordarlo ai suoi fan diciamo a modo suo. Con un buongiorno ‘hot’. Ma davvero ‘hot’. “Buongiorno cazz…”, esordisce nella didascalia. “Inizia il countdown… Domani 10 ottobre… il mio compleanno… ho due annunci molto importanti. Vi svelerò tutto sulla lettera choc”. Ma anche in questo caso è stata la foto a prendersi la scena. (Continua dopo foto e post)







Un’altra foto audace. Già, perché quando si pensa che Naike abbia dato tutto, ecco arrivare una foto che supera le precedenti. Ed è il caso di quella che anticipavamo sopra perché Naike si mostra completamente nuda. Sdraiata sul letto senza niente addosso. A coprirla giusto un lembo di lenzuolo, ma è ovvio che il fatto che sia senza veli e la posa lasci poco all’immaginazione. I commenti sotto? Un’infinità.

