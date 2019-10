“Cambiare”. E Belen fa centro: il nuovo look piace proprio a tutti

Da quando sono tornati insieme, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far parlare di loro. Dopo il ritorno di fiamma a inizio estate e alla luce delle ultime indiscrezioni trapelate in rete che li vedrebbero in procinto di celebrare le loro seconde nozze (anche se non hanno mai ufficializzato il divorzio) un nuovo post apparso sul profilo ufficiale Instagram di Chi magazine, regala alcuni pettegolezzi sulla coppia d’oro del gossip nostrano.

Tra le nuove indiscrezioni riportate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge che Belen e Stefano hanno festeggiato insieme il 30esimo compleanno del conduttore. I due si sono, a quanto pare, concessi una mini-crociera da sogno all’insegna del relax e dell’amore suggellato dalla reunion delle loro rispettive famiglie al completo. Una riunione con gli affetti più cari, insomma, per festeggiare Stefano, che tra le altre cose è sempre più apprezzato come padrone di casa a ‘Stasera tutto è possibile’. (Continua dopo la foto)









“Su Chi in edicola, le immagini esclusive della piccola crociera nel Golfo di Napoli – si legge nella descrizione del post di Chi – con cui Belen e Stefano De Martino hanno festeggiato il 30esimo compleanno del conduttore. Con loro, per la prima volta dalla riconciliazione, oltre al figlio Santiago, erano presenti le due famiglie al completo, riunite nel segno dell’amore. Una prova generale del rinnovo dei voti che Belen e Stefano, che non hanno mai divorziato, vorrebbero presto fare per suggellare la loro ‘seconda volta’ come marito e moglie”. (Continua dopo la foto)





L’amore, insomma, va a gonfie vele ma anche la vita professionale. Se, come detto, Stefano si gode il successo del programma che lo scorso anno era stato affidato ad Amadeus, Belen sta per tornare con la nuova edizione di ‘Tu sì que vales’. Partirà il prossimo 19 ottobre, in prima serata dalle 21.25 per 11 puntate. Riconfermati i conduttori, ovvero Belne, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e anche la giuria, con Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Cambiare @mario_gramegna @cristinaisacmua @lollomilano_74real @pamthemis Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 8 Ott 2019 alle ore 11:12 PDT



Nel frattempo Belen continua ad aggiornare i suoi tantissimi fan (su Instagram ne conta quasi 9 milioni) con foto e video. L’ultimo post ha il sapore di un cambiamento. “Cambiare”, scrive infatti l’argentina sotto agli scatti in bianco e nero che la vedono con un nuovo taglio. Anche Belen ha ceduto alla frangetta, must di stagione, e sotto i complimenti sono arrivati a pioggia. “Stai benissimo così”, si legge. E ancora: “Sempre più bella”, “Cambiare rigenera sempre e stai benissimo”, “Stupenda”, “Amo questo taglio”.

