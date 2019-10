Alessia Marcuzzi è la padrona di casa a Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Marcuzzi è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico.

E anche a raggiungere ottimi ascolti con l’ultima puntata, tanto da festeggiare, per la prima volta, questa vittoria sui social. Alessia ha pubblicato un post in cui sorride e dice: “Adoro”, aggiungendo nella didascalia semplicemente la scritta “grazie” e Temptation Island Vip. Il quinto e penultimo appuntamento del programma è stato piuttosto impegnativo (con la tentata fuga di Alex Belli) e ricco di colpi di scena. (Continua dopo la foto)









Poi, soprattutto, i telespettatori hanno assistito alla prima parte del falò di confronto che si preannuncia ‘incandescente’ fra Serena Enardu e Pago. A seguire le avventure delle coppie sono stati 3.256.000 di spettatori con uno share del 20.3%. Un dato ottimo che tutto il gruppo di Temptation Island Vip ha voluto festeggiare sui social, compresa Alessia Marcuzzi che finora non aveva mai commentato i risultati del reality. (Continua dopo la foto)





Per Alessia Marcuzzi Temptation rappresenta un punto di ripartenza e anche una rivincita. L’ultima stagione televisiva infatti non è stata molto esaltante per la Marcuzzi, schiacciata dalle critiche per l’ultima Isola dei Famosi con lo scandalo Fogli-Corona. Ora però la situazione è decisamente migliorata: la sua conduzione si è rivelata un successo. Ma se professionalmente va tutto bene, sui social la presentatrice continua a ricevere critiche feroci. Troppo ‘piccanti’ certi scatti, scrivono gli hater, per lei che è anche una mamma. (Continua dopo foto e post)







È successo sotto a una foto recente che la ritraeva completamente nuda, coperta solo da borse, in mezzo alla spiaggia. Uno scatto bellissimo, ma che allo stesso tempo ha suscitato un gran numero di critiche sempre per lo stesso motivo: “Sei una mamma!”. Critiche che non scalfiggono minimamente Alessia, che continua a mostrarsi in versione provocante. I suoi hater ne avranno dette di ogni anche alla vista delle ultime Storie, che si concludono con un video super piccante di lei, senza pantaloni, che si muove con fare sensuale sul letto.

