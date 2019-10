Tra gli ex protagonisti del Grande Fratello che hanno subito conquistato gli italiani e ancora oggi, dopo tanti anni, continuano a essere molto conosciuti e seguiti c’è anche Katia Pedrotti. La ricordate? Era il 2004 quando Katia entrava nella Casa più spiata d’Italia, dove ha poi incontrato quello che è il suo attuale marito, Ascanio Pacelli. Nessuno a quei tempi credeva nella loro relazione invece, oltre 20 anni dopo, i due sono ancora uniti e innamorati.

Usciti dal Grande Fratello si sono sposati e oggi hanno due figli: Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, arrivato nel 2013. La bellissima Katia, dopo l’esperienza del GF e dopo essere diventata mamma, ha costruito una carriera su Instagram, diventando una influencer e collaborando con diversi brand legati alla moda e alla bellezza e si è anche ritagliata un piccolo spazio nel mondo della televisione come opinionista in alcuni programmi. (Continua dopo la foto)









Katia Pedrotti è anche stata protagonista di Mamma che Riccanza!, lo spin-off di Riccanza, in onda su MTV e continua a essere attivissima su Instagram. Il suo profilo conta più di 400mila follower, che ogni giorno vengono aggiornati con foto e video del suo quotidiano ma anche con consigli. Anche di cucina, come dimostra l’ultimo post che però ha scatenato molte polemiche tra i suoi fan. (Continua dopo la foto)





Andiamo con ordine. Katia ha pubblicato un filmato sul suo profilo Instagram in cui parla di cibo. “Lasagne, merenda e chiacchiere! Una visione light di una ricetta antica tra chiacchiere, consigli e l’immancabile merenda time!”, è la didascalia del video. ma a colpire l’attenzione è stato il suo outfit, decisamente insolito per una lezione di cucina. Katia indossa leggings neri e reggiseno per preparare la lasagna. Stop. (Continua dopo foto e post)







Molti fan le hanno fatto notare che un abbigliamento del genere è completamente inadatto per parlare di cibo, ma Katia non si è affatto scomposta e ha risposto alle critiche. “Potevi metterti in perizoma a cucinare”, le ha scritto un follower. E lei: .”No, solitamente cucino nuda per mio marito!”. Un altro, tra i tanti che hanno reagito male a questo look in cucina: “Non mi è chiaro il senso dello stare così svestite a casa ad ottobre”. “Solitamente io sto nuda anche a dicembre! Ma non mi sembrava il caso, così ho messo due cosucce” è stata la replica della moglie di Ascanio.

