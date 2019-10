“Col cuore in mano”. Elisabetta Canalis, un gesto bellissimo che viene fuori solo ora

Che Elisabetta Canalis fosse una donna bellissima era sotto gli occhi di tutti. Che bella lo fosse anche dentro pure, e l’ex velina mora non perde occasione per dimostrarlo. L’ultimo gesto è di quelli che tocca il cuore e strappa qualche lacrima. Elisabetta Canalis ha infatti ospitato, nella sua casa di Los Angeles, una mamma con i suoi due figli che dopo l’uragano Dorian che ha colpito le Bahamas si sono ritrovati senza più una casa e li sta aiutando a ricostruirsi un futuro nella nuova città. Dal 19 settembre Luce e i suoi figli vivono con Ely, suo marito Brian e il piccolo Skyler nella grande casa di Los Angeles. Adesso hanno di nuovo un tetto sopra la testa e i suoi figli vanno nella stessa scuola di Skyler, la West Hollywood di Los Angeles.

Elisabetta Canalis ha un legame affettivo speciale con le Bahamas. La sua famiglia è di casa in quelle zone. Racconta la Canalis che: “Conosco Abaco abbastanza bene perché io e mio marito abbiamo una casa a Bakersbay”. Continua dopo la foto









Poi riprende: “Durante l’uragano ho cercato di rintracciare chi conoscevo tra coloro che potevano essere rimasti nell’isola durante questa enorme tragedia” Dopo qualche giorno sono riuscita a parlare con Luce, una ragazza che ha 2 bambini stupendi e che mi disse che aveva perso tutto e che lei ed i bambini erano stati messi in uno shelter, una specie di dormitorio messo in piedi per gli evacuati.” Continua dopo la foto





L’ex velina si è subito mobilitata per cercare di dare il suo contribuito. Elisabetta Canalis è in prima linea per aiutare gli sfollati vittime di una tragedia a cui è stata dedicata poca attenzione dai parte dei media italiani. “Quarantatré (morti) è la cifra ufficiale, con molti dispersi. Questo numero dovrebbe aumentare in modo significativo”, aveva a affermato Erica Wells Cox, portavoce del Primo Ministro Hubert Minnis, sul canale americano NBC News. Il precedente bilancio riportava 30 decessi. Continua dopo la foto







Più di 6.660 persone si sono registrate sul sito web “Dorian People Search Bahamas” per cercare informazioni sui loro cari, molti dei quali scomparsi dopo il passaggio dell’uragano. Dorian ha colpito domenica l’arcipelago delle Bahamas con venti fino a 354 chilometri all’ora. Le Nazioni Unite hanno avvertito che almeno 70.000 persone hanno bisogno di un aiuto “immediato”, in particolare sulle Isole Abaco e Grand Bahama.

Ti potrebbe interessare: “Stop”. Live Non è la D’Urso, decisione definitiva di Mediaset. Barbara messa all’angolo