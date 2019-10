La cantante ricoverata: lo annuncia pubblicando le foto dal letto dell’ospedale

La cantante in ospedale. È stata lei stessa a comunicarlo ai suoi fan a mezzo Instagram. Con una serie di scatti apparsi tra le Storie in cui si mostra in una camera d’ospedale e dunque in camicia da notte, ha chiesto ai suoi follower di inviarle ‘good vibes’, buone vibrazioni, in questi giorni di modo che possa riprendersi quanto prima e al meglio per partecipare a un evento a cui tiene molto. Lei è Miley Cyrus: la popstar, attrice, doppiatrice classe 1992 e autrice di ‘Bangerz’ è stata ricoverata probabilmente per una tonsillite.

“Sto cercando di guarire al più presto per poter partecipare al Gorillapalooza con Ellen DeGeneres, Portia de Rossi e Bruno Mars questo weekend – – ha fatto sapere via social -, Mandate ottime vibrazioni da queste parti! Speriamo che gli dei delle rockstar mi mandino un po’ di fortuna e aiutarmi a mandare questa sfiga dove merita. Abbiamo dei gorilla da salvare”. (Continua dopo la foto)









Sono le parole che Miley ha lasciato scritte a corredo di una foto che la vedeva stesa nel letto con le flebo. Tutto sommato, a giudicare dalle immagini condivise tra le Storie di Instagram, non ha perso il buon umore. La cantante diventata famosa grazie al ruolo di Miley Stewart nella sitcom di Disney Channel Hannah Montana si mostra infatti mentre si guarda allo specchio e distesa nel letto coperta di petali rossi con un grosso mazzo di girasoli e palloncini. (Continua dopo la foto)





In uno scatto appare anche la sua mamma, Tish, che le pettina i capelli. “Grazie mamma per l’aiuto che dai a questa piccola malata per far sì che appaia un po’ meglio, pettinandomi i capelli”. Ma anche un’altra persona le ha fatto visita in ospedale scatenando così il gossip: Cody Simpson, il cantante australiano con cui si vocifera ci sia più di un’amicizia. (Continua dopo le foto)







“È arrivato questo ragazzo con le rose e una chitarra”, ha scritto Miley Cyrus, che ha postato anche un video senza audio in cui Cody Simpson suona: “Questo ragazzo è venuto a trovarmi in ospedale cantandomi la canzone più dolce che ha scritto per me. È speciale che possa essere ascoltata solo dalle mie orecchie, e ora lo sto pressando perché la faccia uscire la settimana prossima”.

