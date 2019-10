Ultimamente il gossip si è accanito su Diletta Leotta. Si mormora che con Daniele Scardina, il pugile con cui questa estate è stata beccata più volte, la love story sia già arrivata al capolinea. Lui è stato infatti sorpreso dai paparazzi in dolce compagnia a Miami. Le foto pubblicate sul settimanale Diva e Donna mostrano Scardina godersi un pomeriggio di sole insieme a una ragazza mora, giovane ma al momento sconosciuta, con cui sembra avere un grande feeling tra chiacchiere e bagni di sole.

E anche se questi scatti pubblicati da Diva di fatto non provano niente, come detto il gossip della rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina ha fatto presto il giro di rete e giornali. Nemmeno il tempo di “metabolizzare” questo rumor che eccone un altro, sempre con la bella conduttrice di Dazn e giornalista sportiva come protagonista. (Continua dopo la foto)









A scatenare la cronaca rosa, questa volta è stato un indizio social, una “mossa social” di Diletta che non è passata inosservata: ha iniziato a seguire Alessandro Borghi su Instagram (e viceversa). Anche in questo caso non c’è alcuna prova che tra la Leotta e l’attore di recente premiato con il David di Donatello per il film ‘Sulla mia pelle’ ci sia qualcosa, ma al giorno d’oggi tanto (poco) basta per far scattare il pettegolezzo. (Continua dopo la foto)





I diretti interessati non hanno smentito né confermato il gossip social esploso nei giorni scorsi. Così come non è ancora arrivata alcuna certezza sul crack con Daniele Scardina. I profili social di Diletta Leotta sono aggiornatissimi, ma spiccano solo ed esclusivamente foto in solitaria. Foto spesso sexy, come l’ultima che, ancora una volta, ha mandato in visibilio i suoi tantissimi follower. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 🦁✨ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 8 Ott 2019 alle ore 11:20 PDT



Nel post apparso poche ore fa, Diletta Leotta si mostra seduta al bancone di un bar. Indossa un mini abito jeans che mette in risalto le sue curve da capogiro. La bella giornalista è ritratta per intero in tutto il suo splendore, accenna un sorriso, ha i capelli ondulati e si mette in posa mentre attende il suo drink. Décolleté e gambe sono in primo piano e, inevitabilmente, hanno scatenato la fantasia degli utenti, innamorati persi di lei: “Sempre la più bella di tutte”, “Spettacolo”, “Esageratamente stupenda”, si legge tra i tantissimi commenti.

