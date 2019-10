Quanti giorni senza di loro, anzi, senza di lui! Finalmente Chiara Ferragni riporta Fedez sui social. Dopo la misteriosa assenza del marito da Instagram per la sua partecipazione, assieme ad altri colleghi vip, al reality “Celebrity Hunted”, la fashion blogger è ricomparsa al suo fianco in un post dal suo seguitissimo account. Il post condiviso è un autoscatto che vede i due sposini davanti allo specchio, con Chiara in lingerie appoggiata sulla spalla del rapper ed ex giudice di XFactor, seguito dalla didascalia: “Guess who’s back 💘 @fedez (Indovina chi è tornato?)”.

La foto, come succede sempre con Chiara, ha fatto subito il pieno di like, raccogliendo anche molti commenti da parte dei follower, da chi per via dell'inusuale assenza di Fedez stava già pensando al divorzio, a chi invece si sofferma sulla Ferragni in déshabillé. Ma perché Fedez non si è fatto più vedere sui social?









Quello che è stato precisato solo dopo è che la "scomparsa" di rapper milanese era appunto dovuta alla sua partecipazione a Celebrity Hunted, reality targato Amazon Prime Video e prodotto da EndemolShine Italy in cui i numerosi vip partecipanti (fra gli altri Francesco Totti e Claudio Santamaria) si sono assentati dai social per partecipare alla "Caccia all'uomo" che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video di Amazon.









Celebrity Hunted – Caccia all'uomo viene definito "un real-life thriller" in sei episodi in cui le celebrità dovranno scappare da un team di "cacciatori" esperti. Lo show unisce otto personaggi famosi italiani.



Oltre a Francesco Totti e Fedez, ci saranno lo youtuber Luis Sal, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e moglie Francesca Barra, il conduttore Costantino della Gherardesca, gli attori Diana Del Bufalo (Che Dio ci aiuti) e Cristiano Caccamo (Questo è il mio paese). Cosa dovremmo davvero aspettarci nessuno lo sa con certezza. Tutto sta aspettare e vedere cosa succede.

