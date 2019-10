Fedez, la trasformazione: ecco la prima foto dopo 15 giorni di assenza. No comment

Si chiama Original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, ed è un real-life thriller in sei episodi. Che cosa succede nello specifico? Le celebrità che partecipano dovranno scappare da un team di “cacciatori” esperti. È una fiction? No. È una produzione originale di Amazon che, per l’occasione, ha scelto una serie di personaggi molto amati. Chi sono i vip italiani scelti per il programma? Nomi grossi: Francesco Totti, Fedez, lo YouTuber Luis Sal,

Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. E quando potremo vedere cosa succede ai vip? Bisogna aspettare il 2020 (ma non è poi così lontano come sembra). La partecipazione a Celebrity Haunted ha significato per i concorrenti una pausa da tutto e tutto. Anche dai social. E infatti Fedez per due settimane è stato lontano da Instagram e dalla vita virtuale. Per lui non sarà stato facile visto quanto ama postare cose sui social…









Fedez, di punto in bianco, ha smesso di postare foto e video, ha smesso di fare Stories, è sparito dalla circolazione. E i fan si sono preoccupati. Poi è stato svelato il motivo che è appunto legato alla partecipazione a Celebrity Hunted. Ebbene, dopo giorni di digiuno dai social, Fedez è finalmente tornato e si è mostrato trasformato ai fan. Nella foto postata su Instagram, al suo fianco c'è l'inseparabile Luis Sal.





"Due settimane senza Instagram ci hanno fatto bene", scrive Fedez a didascalia di alcune foto che mostrano il prima e il dopo. Nelle foto del "dopo", Fedez ha la faccia provata, la barba lunga e le occhiaie. Anche Luis è molto diverso dal "prima". Chissà cosa sarà successo in queste due settimane, settimane che ai fan del rapper sono sembrate eterne. Spiegare Celebrity Hunted è difficile, di sicuro si sa che è una cosa che mancava…





Qualche tempo fa era stata Chiara Ferragni a svelare il motivo dell’assenza di Fedez dai social. “Mi manca il mio sexy uomo. È via per una settimana per lavoro e probabilmente tornerà tra un’altra settimana” aveva scritto a didascalia di uno scatto insieme al marito. La Ferragni ha sentito forte la nostalgia del marito e anche di recente, sempre su Instagram, lo ha confermato: “Torna a casa presto Fedez, ci manchi tanto”.

