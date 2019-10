Jane Alexander ha un nuovo corpo: l’attrice è ingrassata 10 kg. Ecco come è diventata

Jane Alexander ingrassata di 10 kg: sta benissimo. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, che nella casa aveva raccontato il suo passato di dipendenza, è più in forma che mai. Jane Alexander, nelle ultime ore, ha postato una foto che la ritrae super sexy in versione autunnale e ha lasciato i suoi ammiratori a bocca aperta. Le foto con le amiche, le pose sexy, i selfie al naturale, i suoi caffè: Jane Alexander è sempre molto attiva sui social e condivide con i suoi seguaci immagini del suo quotidiano. E perle di saggezza. La didascalia dell’ultima foto, che la ritrae in mutande con le gambe completamente in mostra, recita così: “Ieri ero bradiposa.

Non proprio riposata, ma nemmeno quel cranky da sonno o da fame, più roba di sorriso stampato e modalità aereo on. Eppure, quando ho cominciato a fare le prove, ero piena di una strana energia, piena di felicità e di risate. Siamo un bel gruppo, lo so. E mi ritengo fortunata. Anzi, ripensandoci, io sono proprio Fortunella. Fortunella Alexander. In fondo, mi basta guardare questo 2019 per capirlo”. Continua a leggere dopo la foto









E ancora: “E i miei occhi allo specchio. E mio figlio. E il mio appartamento, non perfetto, esattamente come me. Oggi le prove si fanno di mattina. Io sono già carica, e D ascolta Rapper’s Delight. Happy Tuesday y’all!”. I fan hanno gradito quello scatto sensuale e le hanno fatto tantissimi complimenti: “A guardare le gambe mi sono venute le vertigini”, le ha scritto qualcuno. “Ammazza che fisico”, “Meravigliosa”, “Bellissima”. Tutti entusiasti di quella visione celestiale. Continua a leggere dopo la foto





Capelli arruffati, maglia nera a maniche lunghe, slip e gambe in bella vista. Jane Alexander è una visione. È una fan a notare che Jane ha preso qualche chilo rispetto a qualche mese fa. Fan che le ha scritto: “Ti vedo un po’ più in forma rispetto a qualche tempo fa…. In cui eri magrissima… Ora stai proprio al top…. Complimenti”. Jane Alexander risponde allora: “Sì, sì, ho preso 10kg!!! Sto molto meglio! E meno male”. Jane è felice di essere tornata in forma. Continua a leggere dopo la foto





Uscita dalla casa del Gf, Jane era stata accusata di essere malata di anoressia. In quell’occasione aveva replicato così: “L’anoressia è una malattia seria che può portare alla morte, e non ci si scherza. Non ci si insultano le persone, perché magari ci sono persone che leggono i vostri commenti e ci soffrono, anche se sono rivolti a me. Perché ci sono passate in qualche modo. Io non sono mai stata anoressica. Né lo sono ora”. Anoressica no, ma magra (troppo) sì. Mentre ora è uno schianto.

