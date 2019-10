Prima la festa “a tema Pamela Prati” per la figlia, poi la foto senza veli: sono giorni in cui Guendalina Tavassi domina le cronache rosa. L’abbiamo conosciuta anni fa al Grande Fratello. Guendalina ha partecipato all’11esima edizione del reality di Canale 5 e oggi è una mamma molto attiva sui social netowork. Come anticipato, ha da poco sorpreso tutti organizzando un party per il compleanno della figlia Chloe.

Per i suoi 6 anni ha voluto farla felice: la bimba ha un debole per la ex stella del Bagaglino e le ha organizzato una festa a tema Pamela Prati. Festa curata nei minimi dettagli: c’era l’angolo del trucco di Pamela Prati, l’angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto sempre di Pamela Prati. Che è stata anche invitata alla festa in qualità di ospite d’onore. Una sorpresa enorme per Chloe, che quando l’ha vista non poteva credere ai suoi occhi. (Continua dopo la foto)









Quando la figlia di Guendalina Tavassi ha visto arrivare la sua eroina si è persino commossa, come svelato dalla sua mamma nelle didascalie delle tante foto postate su Instagram il giorno della festa. “Volevo ringraziare tutti voi da parte di Chloe per oggi – ha scritto la Tavassi su Instagram – È stato un giorno indimenticabile con una festa favolosa. Pertanto volevo ringraziare i miei amici”. (Continua dopo la foto)





Naturalmente molti non hanno condiviso questa festa “a tema Pamela Prati”, così come una delle sue ultime foto social a dir poco bollenti che Guendalina Tavassi ha postato sul suo profilo Instagram. Si tratta di uno scatto davvero sensuale che lascia ben poco all’immaginazione. Nel dettaglio, per pubblicizzare i gioielli che indossa Guendalina si mostra a mezzo busto e completamente senza veli, solo le mani a coprire il suo generoso décolleté. (Continua dopo foto e post)







Guendalina Tavassi è una bomba sexy, lo sanno bene i suoi tanti follower, ma non tutti sono stati d’accordo con questa scelta di mostrarsi nuda su Instagram. Certo, lo scatto ha collezionato anche una lunga serie di commenti positivi (“Oltre ad avere un bel lato B, hai anche un bel lato A. Complimenti”; “Ma che bontà!”; “Io credo che tu sia una delle più belle donne della tv”, si legge), ma le critiche non mancano: “Guendalina, ti stimo molto come persona. Sei una grande mamma, ma queste foto potresti evitarle. Penso che sponsorizzare dei gioielli si possa fare anche da vestita”.

