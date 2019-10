“Benvenuta Chloe”: gioia allo stato puro per l’attore. E pioggia di auguri dagli amici vip

“Benvenuta Chloe”. Così uno degli attori italiani più noti e richiesti del momento annuncia al mondo di essere diventato zio per la prima volta. Con una foto della piccola Chloe appena nata e queste parole: “Sono lo zio più felice del mondo, ora posso partire tranquillo per questa nuova avventura oltreoceano! Sorellina mia Anna Esposito e Bruno Montagna sarete due splendidi genitori!”.

La sorella di uno dei protagonisti della serie di Sky, Anna, ha dato alla luce la sua prima figlia, Chloe appunto, e zio Salvatore ha condiviso il lieto evento e la sua gioia su tutte le sue piattaforme social. Tra i tantissimi messaggi di auguri, spiccano quelli di tanti, tantissimi amici vip oltre a quelli dei suoi numerosissimi fan. Tra i tanti, si sono congratulati con l’attore il bassista di Jovanotti, Saturnino, la collega e moglie in scena, Ivana Lotito: “Che fagottino di bontà! Benvenuta Chloe e Auguri a tutta la bellissima famiglia”. (Continua dopo la foto)









Non è stata da meno “sua madre” in Gomorra, l’attrice Maria Pia Calzone: “Tanti auguri a tutti!”, ha lasciato scritto. E poi, ancora, anche Ilenia Lazzarin, il volto di “Un posto al sole” ha voluto mandare le sue congratulazioni a Salvatore Esposito. Felicitazioni che arrivano anche, tra gli altri, dal dj Cristian Marchi e dalla conduttrice Paola Perego. Insomma, tutti felicissimi per la bella notizia che Salvatore Esposito ha dato subito dopo la nascita della sua prima nipotina. (Continua dopo la foto)





La neo mamma, Anna Esposito, è sposata con Bruno Montagna dal 2018 ed è legata a ‘Genny’ anche professionalmente. Anna lavora infatti come collaboratrice diretta di suo fratello, aiutandolo nel planning di tutte le attività quotidiane, ed è admin della società che cura e gestisce la comunicazione dell’attore che ha raggiunto il successo interpretando il figlio di Pietro Savastano, Criansa srl. (Continua dopo foto e post)







Dopo l’annuncio di Salvatore Esposito, anche la sorella Anna è intervenuta sui social: “Preoccupazioni ed ansie iniziano da primo giorno che scopri d’essere incinta, poi durano 9 mesi notte e giorno. Poi un bel giorno lei è pronta per uscire e incontrarmi, io preoccupata e speranzosa di essere in grado di farla venire al mondo metto tutta me stessa… ed eccoti”, ha scritto.

