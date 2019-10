Anna Tatangelo bollente in versione casalinga. Le sue forme esagerate in bella mostra

Anna Tatangelo bomba di sensualità. Anche in versione domenicale casalinga Anna Tatangelo lascia tutti senza parole. La moglie di Gigi D’Alessio e mamma del piccolo Andrea, molto seguita sui social, è una bellissima donna. Sicura di sé, consapevole della sua bellezza, maliziosa. La Tatangelo ama condividere scatti sui social e le sue foto fanno sempre la gioia dei fan. Lo scatto che ha postato domenica 6 ottobre è uno di questi. Nonostante l’autunno sia ormai iniziato, Anna Tatangelo non si copre e resta sensuale

(mica come noi che andiamo in giro per casa con calzini e infradito). No, Anna non è una di noi. E le sue foto lo dimostrano. La Tatangelo si è mostrata in versione da casa con degli shorts micro e una scollatura vertiginosa e super eccitante. I fan, neanche a dirlo, sono andati in delirio. Avete visto lo scatto in questione? Se non lo avete fatto, ve lo mostriamo noi… “Lazy Sunday 💤😂🐢E voi che fate? 👩🏻‍🍳✅”, scrive Anna. Continua a leggere dopo la foto









“Sei immensamente bella, Anna!! Ti bacio le tue scarpe chiuse a spilloo”, le scrivono. E ancora: “Bellezza”, “Ciao meraviglia”, “Sei fantastica”. “Io aspetto ke tu posti qualcosa…” si legge ancora tra i commenti. Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano, ma è anche una bellissima donna che si dedica alla famiglia ma anche alla cura di sé. Domenica 6 ottobre si è mostrata ai fornelli intenta a preparare un risotto ai fiori di zucca per i suoi amici, e poi ha pubblicato lo scatto in questione. Continua a leggere dopo la foto





In pochi, però, rispondono alla domanda della cantante – “Voi che fate?” – sono tutti intenti ad ammirare la sua bellezza e le sue curve esplosive. “Amore nostro sei spettacolare”, “Che spettacolo”, si legge ancora tra i commenti. In effetti la bellezza di Anna Tatangelo non passa inosservata. Anna Tatangelo, oltre ad aver fatto della musica la sua principale attività, si è recentemente reinventata influencer. E posta spesso scatti per conto di famosi brand. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Lazy Sunday 💤😂🐢 E voi che fate? 👩🏻‍🍳✅ 📚✅ 🎞✅ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 6 Ott 2019 alle ore 10:20 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🐾 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 18 Set 2019 alle ore 1:57 PDT



“Per stare bene devo far l’amore almeno tre volte a settimana” aveva detto tempo fa in un’intervista doppia a Le Iene insieme al rapper Achille Lauro. La cantante, che dopo un periodo di separazione è tornata con Gigi D’Alessio, si è lasciata andare a qualche indiscrezione sulla sua vita sessuale, nella stessa intervista, aveva raccontato anche la sua prima volta: “ In macchina, in un parcheggio. Avevo detto a mia mamma che dormivo da una mia amica”.

