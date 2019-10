Federica Panicucci, da anni e anni sul piccolo schermo, è diventata la regina di Mattino 5, il programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 ed è amatissima dal pubblico. Sia quello televisivo che quello social. Su Instagram, infatti, la bella Federica è molto attiva e dopo aver condiviso con i fan tutte le sue vacanze in famiglia, è tornata sul social con istantanee realizzate dietro le quinte del suo programma e foto romantiche con il suo Marco Bacini.

Gli ultimi post, però, hanno colpito tutti. Bellezza a parte, Federica è una donna elegante, posata e mai sopra le righe e anche in puntata è molto apprezzata per i suoi outfit. Ma quello sfoggiato e mostrato su Instagram, beh, è tutta un’altra storia. Recentemente Federica Panicucci ha presentato una serata dedicata alla Fondazione per l’infanzia Ronald Mc Donald che si occupa di aiutare le famiglie dei bambini malati e il vestito indossato per l’occasione ha lasciato tutti senza fiato. (Continua dopo la foto)









Come mostrano gli scatti e il filmato pubblicati dalla stessa conduttrice su Instagram, ha indossato un abito lungo verde brillante con un taglio a sirena e le spalle scoperte. Elegantissimo. E perfetto sulla sua silhouette. Come se le fosse stato disegnato addosso. La reazione dei suoi follower? Più che positiva: l’hanno davvero invasa di complimenti. Per l’abito scelto, certo, ma anche per la sua classe innata. (Continua dopo la foto)





“Sempre spettacolare nella tua eleganza e bellezza! Oltre alla meritevole iniziativa, molto importante!”, sottolinea un utente. E altri, tra i tantissimi messaggi lasciati sotto ai 3 post: “Meravigliosa!”, “Abito stupendo”, “Allora esistono le principesse”. Anche il suo compagno, Marco Bacini, che figura accanto a lei in una foto, ha commentato: “Amore sei bellissima”, ha scritto lasciando anche un cuore rosso. (Continua dopo foto e post)





Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 4 Ott 2019 alle ore 8:12 PDT

Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 5 Ott 2019 alle ore 5:03 PDT



A proposito di Marco Bacini, proprio qualche giorno fa a Vite da Copertina Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno hanno sganciato “una bomba” sulla coppia. Si parlava di matrimoni e dopo aver raccontato le ultime nozze vip, parlando ‘futuri matrimoni’ sono usciti i nomi di Federica e Marco. Nulla di ufficiale per ora, ma un indizio social fa addirittura pensare che le nozze potrebbero essere celebrate molto presto. In studio è stata infatti mostrata una foto pubblicata dalla Panicucci a inizio anno: “Benvenuto 2019… Il nostro anno speciale”, la didascalia alla foto di coppia. Da qui le voci sulle possibili nozze entro l’anno. Chissà…

