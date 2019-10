Solo l’altro pomeriggio abbiamo visto Giulia Salemi sfogarsi nel salotto di Caterina Balivo. L’ex gieffina, e modella e influencer, ha passato un brutto momento dopo la rottura con Francesco Monte e a ‘Vieni da me’ ha raccontato le sue pene d’amore. Come in ogni intervista, la padrona di casa ha ‘interrogato’ la sua ospite su carriera e vita privata e, dopo un immancabile riferimento all’abito arancione sfoggiato anni fa da Giulia Salemi sul red carpet di Venezia (“Ho versato qualche lacrime, per il massacro mediatico che ho ricevuto sul vestito”), Caterina Balivo l’ha incalzata su Francesco Monte.

La Salemi è apparsa visibilmente commossa, parlando del suo ex e suo ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip: “Desideravo tantissimo l’amore, io sono stata single per tanti anni. Ci credevo fortemente in questa relazione, ogni tassello serve per crescere. Comunque non rinnego niente”. (Continua dopo la foto)









“Ti dà fastidio che Francesco si sia fidanzato?”, le ha domandato a quel punto la conduttrice. E Giulia Salemi: “No, non è una gara, io non sto cercando l’amore. Mi sto dedicando al 100% a me stessa”. In effetti ultimamente Giulia, che è più bella e sexy che mai, ha partecipato a tantissimi eventi mondani. Compresa l’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove però ha indossato un abito decisamente più casto di quello color arancio. (Continua dopo la foto)





Recentemente Giulia Salemi è stata anche ospite della Fashion Week di Milano, che nemmeno a dirlo ha documentato su Instagram, e durante un evento della settimana della moda ha indossato un look mozzafiato che ha voluto condividere con il suo esercito di fan. “Uno dei miei look preferiti usato durante la Milano Fashion Week all’evento di Philip Plein total pink power“, ha scritto nella didascalia. (Continua dopo foto e post)







Pioggia di like e di commenti adoranti sotto al post in cui Giulia Salemi è in total pink. Indossa un paio di ciclisti e una giacca lunga, tutto rosa. Sotto la giacca, però, probabilmente ha solo il reggiseno dal momento che la scollatura vertiginosa mette in evidenza il suo seno generoso. “Cosa sei…”, “Splendore allo stato puro”; “Incantevole”, le scrivono sotto i follower. E ancora: “Sei una pink barbie girl super fashion adoriamo tutto di te. La tua bellezza è straordinaria”.

Elodie Di Patrizi: chi è la sorella Fey. Mai vista? Si somigliano tantissimo