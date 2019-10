Caterina Balivo non smette di stupire su Instagram. Amatissima dal pubblico di Rai1, dove è diventata la reginetta del pomeriggio con il suo ‘Vieni da me’, Caterina va fortissimo anche sui social. Ogni giorno, anche prima della diretta, la conduttrice 39enne campana condivide con i suoi tanti follower i più svariati momenti della sua vita privata.

Dai look per la puntata ai selfie a casa, dalle immagini del backstage di ‘Vieni da me’ alle vacanze, passando per i ritratti di famiglia come quello con i nonni nel giorno della loro festa. Negli ultimi giorni, poi, Caterina Balivo ha pubblicato anche scatti sexy della buonanotte. In pigiama. Prima quello in cui si è fatta immortalare sdraiata sul letto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Con indosso solo un top di seta scollato e micro shorts a pois, è stato impossibile non focalizzare l’attenzione sulle sue gambe da urlo. (Continua dopo la foto)









“A volte sembra impossibile riuscire a conciliare tutti gli impegni ed essere sempre energica e di buon umore, ma negli anni ho capito che quello che fa davvero la differenza nelle mie giornate è dormire bene”, ha scritto la conduttrice nella didascalia per poi indicare il prodotto che usa e dare così consigli per un buon sonno. Inutile aggiungere che sotto al post in cui Caterina è in una posa molto sensuale si è presto scatenata una pioggia di commenti adoranti. (Continua dopo la foto)





Ma se quel look da notte aveva già ‘infiammato gli animi’ dei fan, quello sfoggiato nelle più recenti Storie di Instagram avrà sicuramente mandato tutti in tilt. E forse anche tolto loro il sonno. Dopo aver dato i consigli per il buon sonno, Caterina Balivo è tornata a mostrarsi in pigiama. Ma un pigiama super sexy: viola, in seta, composto da un top scollato e micro pantaloncini in tinta. (Continua dopo foto e post)







La conduttrice di ‘Vieni da me’ si mostra in bagno, seduta sul top lavabo mentre sorride a occhi chiusi e lascia intravedere le cosce. Poi in piedi, con la scollatura della canottierina viola in primo piano. “Ma quanto è bello lasciarsi avvolgere dall’abbraccio del pigiama?! Lo ammetto: per me il pigiama non ha rivali. E oggi su #caterinasecrets vi porto alla scoperta dei 5 pigiami top da tenere nell’armadio (trovate il link nelle stories)”, ha scritto a commento della serie di scatti in cui seduce tutti. Sì, anche con il pigiama.

Temptation Island Vip, il pianto a dirotto di Pago per il video di Serena Enardu