“Il tuo sorriso…”. Enrico Mentana, mai così commovente. La foto di mamma Lella e un pensiero bellissimo

Una foto antica e un sorriso che somiglia molto al suo. Enrico Mentana su Instagram ricorda la mamma, nell’anniversario dalla morte. Riguardo la sfera privata è sempre molto discreto, infatti, i suoi post sono sempre incentrati sulla politica e l’attualità, ma oggi il giornalista ha stupito tutti i suoi follower pubblicando il ricordo emozionante sulla mamma.

“Questa foto è di 70 anni fa – scrive il direttore a corredo di un primo piano di giovane donna in bianco e nero – e oggi, 4 ottobre, sono 20 anni da che se ne è andata. Ma il suo sorriso è sempre la mia bussola”. Lella Mentana era di Macerata, come ha scritto lo stesso Mentana su Facebook l’anno scorso, ed era ebrea. Il direttore ha ricevuto il sacramento del battesimo cattolico, ma ha sempre manifestato anche grande vicinanza al popolo ebraico. (Continua a leggere dopo la foto)









”Mia mamma era di Macerata, – ha scritto due anni fa il giornalista sul suo account Facebook – e siccome apparteneva a una minoranza a rischio di vita dovette nascondersi per un anno con la madre il padre e la sorellina in un fienile sui monti, fino alla Liberazione. Tutti oggi parlano dello sparatore, per dargli del terrorista, del fascista, del pazzo o della testa calda, dell’isolato o del cittadino esasperato, o perfino del vendicatore. Nessuno parla dei feriti, di chi sono, che storie hanno, come stanno. Sono ‘gli invasori'”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Il sopruso sta anche nell’aver criminalizzato l’accoglienza, – si legge ancora nel post di Enrico Mentana – nell’aver creato un clima di odio per chi arriva, nell’aver infangato le Ong, nel promettere di ripulire l’Italia senza essere nemmeno in grado di ripulire le proprie liste. L’Italia che specula sulla paura attua un gioco molto rischioso per tutti”. Oggi il giornalista ha voluto ricordare nuovamente la mamma e i follower hanno lasciato tantissimi commenti sotto l’immagine, quasi tutti dello stesso tenore: “Che bella“, “Lo stesso sguardo e lo stesso sorriso…..una mamma bellissima“, “Le somiglia moltissimo“. (Continua a leggere dopo la foto)





Da sempre riservatissimo circa il suo privato, il giornalista mette la famiglia al primo posto. “Amo i miei figli, sono la cosa più importante per me”, ha dichiarato, “Quantitativamente non sono un padre eccellente, ma qualitativamente sì”. Il padre di Enrico Mentana era il giornalista Franco Mentana.

