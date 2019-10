Come ogni influencer che rispetti, anche la bellissima Taylor Mega ha costruito un rapporto stretto con i sui 2 milioni di follower su Instagram. Sui social non posta solo scatti sexy, ma spesso, incalzata dai fan, si ritrova a fare confidenze anche delicate che riguardano la sua sfera privata. Taylor ha avuto un passato burrascoso che non ha mai nascosto. Ha più volte parlato apertamente di esperienze forti come la tossicodipendenza e i disturbi alimentari.

Quando era una naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato di essere caduta tunnel della droga e di esserne poi riuscita a venirne fuori con grande forza di volontà, addirittura senza chiedere aiuto a nessuno. Poi, tempo fa e a mezzo Instagram, l’influecer 25enne aveva anche confidato di aver avuto disturbi alimentari. “Avoja”, aveva risposto Taylor Mega alla domanda se avesse mai sofferto di anoressia o bulimia fatta da una delle sue tantissime fan di Instagram. (Continua dopo la foto)









Ora Taylor Mega è tornata ad aprirsi con i suoi follower rivelando un altro aspetto privato. O meglio: intimo. “Lo faccio tutte le sere” è la scritta che domina la Storia di Instagram in questione. Ma se state pensando a qualche allusione sessuale siete totalmente fuori strada perché l’abitudine a cui si riferisce riguarda la sfera spirituale. Un fan le ha infatti chiesto: “Prima di addormentarti preghi?” e lei ha risposto dicendo: “Prego tutte le sere”. (Continua dopo la foto)







Forse non tutti sapevano che Taylor Mega è una ragazza credente che ha l’abitudine di pregare ogni sera prima di coricarsi e questa rivelazione ha sicuramente spiazzato molti dei suoi ammiratori. Nel frattempo continua a tenere banco su siti e giornali l’affaire amoroso che l’ha vista protagonista nell’ultima puntata andata in onda di Domenica Live, dove ha ufficialmente presentato la sua nuova fidanzata, Giorgia Calderulo. (Continua dopo le foto)







Le due stanno insieme da poco ma la loro relazione ha fatto infuriare la ex di Taylor, Erica Piamonte, anche lei in studio per un confronto. Più che confronto, scontro. Che è stato acceso e inevitabile, con Taylor che parlava solo di amicizia con Erica e quest’ultima, che non ha minimamente nascosto la sua sofferenza nel vederla insieme a Giorgia che ribatteva: “Se la vuoi chiamare amicizia va bene, ma lo sai che non era tale”.

