“È enorme”. Aurora Ramazzotti, gaffe ad alto tasso erotico su Instagram. Tutti senza parole

Aurora Ramazzotti protagonista di un simpatico siparietto su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata protagonista di una Story di Instagram che ha fatto divertire i suoi follower. Ma cosa è successo? Il collega e amico Davide Damiani le ha portato una banana, e ha detto in tono scherzoso: “L’ho chiesta alla cassiera, mi ha detto che era la migliore che avevano”. E Aurora ha subito replicato: “E’ enorme”. Forse, mentre diceva quelle parole, non si rendeva conto che stava facendo una gaffe… E invece ha fatto una gaffe. Probabilmente senza malizia. Il punto è che il risultato è stato malizioso.

Parlare di banane e dimensioni… Vabbè. Non è la prima volta che la figlia di Eros è al centro di polemiche per il suo essere se stessa, spesso senza pensare alle conseguenze… Ma Michelle ha ereditato l'ironia di mamma Michelle e sa sempre tirarsi fuori da ogni impaccio. È brava, solare, bella e divertente. E al pubblico piace. Anche per la spontaneità.









Attualmente Aurora Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza, studente di ingegneria che si occupa di fitness ed è il responsabile di "kingcerzfitness", un blog nato nel 2018, contenente diete e programmi di allenamento personalizzati. Aurora e Goffredo sono una coppia molto apprezzata sui social e spesso i due, entrambi molto attivi sul social, postano foto del loro amore, dei loro viaggi, delle loro giornate insieme. Aurora è a dir poco pazza di lui…





"Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine – ha detto qualche tempo fa del suo amore – lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d'amore". Anche mamma Michelle è felice di questa relazione e tempo fa, a corredo di una foto su Instagram aveva dato la sua benedizione.





“Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme… e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!” Io piango solo a pensarlo invece… ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!! 🤣🤣🤣❤️❤️❤️

ps: Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo!”.

