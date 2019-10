Da qualche settimana anche Federica Panicucci è tornata in tv con il suo Mattino 5, il programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Ma è anche tornata al centro del gossip. L’altro pomeriggio, infatti, a Vie da Copertina, la nuova edizione di rotocalco quotidiano che si occupa di gossip, attualità, cultura pop e televisione con Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno si è parlato di matrimoni vip. Recenti e futuri.

E dopo aver commentato in studio le nozze da sogno di Eleonora Daniele, che ha sposato il suo compagno dopo ben 16 anni di fidanzamento, quelle in gran segreto, come quelle di Tiziano Ferro e il compagno Victor, Kasia Smutiniak e il produttore Domenico Procacci e Carolina Crescentini e Francesco Motta, il discorso è virato sui ‘futuri matrimoni’. Potrebbero essere proprio la regina di Mattino 5, Federica Panicucci, e il suo compagno Marco Bacini. (Continua dopo la foto)









Nulla di ufficiale per ora, sia bene inteso, ma un indizio scovato da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno fa addirittura pensare che la nozze della Panicucci e di Bacini potrebbero essere celebrate molto presto. Addirittura prima della fine del 2019. L’indizio in questione arriva dal profilo Instagram della bella Federica, che come molte sue colleghe è attivissima sul social network. (Continua dopo la foto)





In studio è stata mostrata una foto pubblicata da Federica Panicucci a inizio anno. Nell’immagine è abbracciata a Marco Bacini ma è soprattutto la didascalia a far riflettere: “Benvenuto 2019… Il nostro anno speciale”. Da qui le voci sulle possibili nozze entro l’anno. Chissà… Ma a proposito di Instagram, nelle ultime ore è apparso un altro post che è stata commentatissim. Federica Panicucci è da sola negli scatti e si conferma una delle donne di spettacolo più desiderata dagli italiani. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram I tacchi, la mia passione… Si era capito?😂🤔🤣 Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 3 Ott 2019 alle ore 5:11 PDT



Federica Panicucci indossa un abito rosa confetto, con maniche svasate e gonna vertiginosamente corta. Impossibile non notare le sue gambe lunghissime e toniche, una delle caratteristiche che da sempre fa impazzire tutti e che ancora oggi fa gioco al suo incredibile fascino. I commenti dei fan, che si sono focalizzati soprattutto sulle sue gambe perfette, sono arrivati a pioggia: “Quanto sei favolosa Fede e che gambe”, “Eleganza e bellezza fatte persona”, “Rimangono le gambe più belle della tv italiana”. E poi, in generale: “Il rosa che dolcezza….ma a te sta bene qualsiasi nuance di colore”.

