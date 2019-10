“Uomini di me***”. Paura per Lorella Boccia: prima minacciata con un coltello, poi le botte

Brutta disavventura per Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta. I due infatti, secondo il racconto della meravigliosa ballerina, sarebbero stati minacciati con un coltello e derubati. A svelarlo, in uno sfogo pubblicato su Instagram, è stata l’ex allieva della scuola di ‘Amici’. Secondo quanto raccontato, lei e suo marito (figlio del manager Lucio Presta, ndr), sarebbero stati aggrediti. La Boccia ha spiegato che per un momento aveva pensato di non rendere pubblico l’accaduto. Tuttavia, dato che gli uomini che hanno aggredito lei e suo marito Niccolò Presta li avevano riconosciuti, ha deciso di indirizzare loro un messaggio sui social.

La ventottenne ha urlato tutta la sua rabbia: “Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta ‘vaffan**”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi vaffan**. Siete uomini di mer*a e tali rimarrete. Siamo solo più forti adesso”. Continua a leggere dopo la foto









Lo sfogo di Lorella Boccia è stato accolto da una pioggia di commenti di solidarietà. Tra coloro che le hanno espresso il loro sostegno ci sono Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, che hanno commentato: “Senza parole. Un grande abbraccio a voi che siete persone d’oro”. Continua a leggere dopo la foto









Andrea Dianetti, attore ed ex allievo della scuola di ‘Amici’, si è detto schifato: “Ma che schifo c’è in giro? Io sono senza parole…vi abbraccio forte”. Dalla sua parte anche il ballerino Adriano Bettinelli: “Non sai che nervoso ho nel leggere e vedere queste foto. Schifo per queste…boh, non mi va di chiamarle ‘persone, esseri umani, uomini’…è tutto troppo per queste mer*e!”. Continua a leggere dopo la foto



Alla fine per loro sono una gran paura e qualcosa di rubato, ma niente di grave. In questi casi può succedere di tutto e la miglior cosa, in caso di minaccia, è sempre perdere qualcosa di materiale, piuttosto che la vita. Bravi, ragazzi e in bocca al lupo!

