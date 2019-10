“Qualsiasi cosa metti stai benissimo… non può essere diversamente, tu sei uno spettacolo”, “Che bella… passeggiata…”, “Che lato B, una scultura vivente…”. E ancora: “Che bbona! Io io io ho perso la testa per te!”, “Stupenda, e che fisico! Complimenti, lato b da urlo”, “Stai benissimo con questo stile vintage, sei super”, “S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E”, “Quanto sei fine”, “Che classe”. Tutti complimenti – e sono solo una minima parte – per Bianca Guaccero, la regina di Detto Fatto.

Se, infatti, la seconda edizione del programma del pomeriggio di Rai2 non sta andando come sperato, tra cambio di fascia oraria, malcontento per il cast rinnovato e dunque ascolti in calo, la padrona di casa sembra sempre più amata sui social network. Lo dimostra anche questo suo ultimo post che, come è evidente dai commenti riportati in apertura, è piaciuto moltissimo ai suoi tanti ammiratori. (Continua dopo la foto)









Si tratta da un video che Bianca Guaccero ha realizzato dietro le quinte di Detto Fatto. Ha un look retrò, come sottolinea lei nella didascalia del filmato che ha registrato un boom di like. Ma forse più che l’aria vintage, a lasciare piacevolmente stupiti gli utenti è stata la sfilata nel backstage che la conduttrice di Detto Fatto ha regalato loro prima della diretta. (Continua dopo la foto)





Bianca Guaccero è bellissima oltre che brava, si sa, e ultimamente i suoi outfit sono diventati fonte d’ispirazione. Come una influencer. Ma in questa clip eccola ondeggiare con fare sensuale sui tacchi a spillo prima di entrare in scena a ‘Detto Fatto’ e la minigonna, strettissima sui fianchi e svolazzante sotto, che fascia il lato B ha dato “il colpo di grazia”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Oggi vintage!!! 😊 @dettofattorai #❤️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 1 Ott 2019 alle ore 10:33 PDT



Tra i tanti messaggi di approvazione, spunta anche quello di Filippo Nardi. L’ex gieffino ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi si sbilancia con il massimo dei voti: “10 più più”, commenta l’opinionista corredando il tutto con un bacio. Insomma, ancora una volta Bianca Guaccero fa centro. A quanto pare anche lei come Caterina Balivo ha preso l’abitudine di fidelizzare il pubblico mostrando in anteprima gli outfit scelti per la puntata. Abitudine che i suoi fan sembrano gradire molto.

Erica Piamonte del Grande Fratello senza veli su Instagram: “Sei una bomba sexy”