Abbiamo conosciuto Erica Piamonte all’ultimo Grande Fratello targato Barbara D’Urso, ma la ex concorrente del reality è finita nel mirino del gossip per la storia con Taylor Mega. Storia che continua a essere chiacchieratissima nonostante sia finita e l’influencer abbia voltato pagina con Giorgia Calderulo. Da tempo giravano voci che tra Erica e Taylor ci fosse del tenero, ma niente di confermato e nulla di ufficiale. Fin quando però sono state pubblicate le foto di Taylor in compagnia di un’altra, Giorgia appunto.

Poi, proprio l’altro giorno, Taylor Mega ha scelto il salotto di Domenica Live per presentare ufficialmente la sua nuova fidanzata. Come detto le due stanno insieme da poco ma la loro relazione ha fatto infuriare Erica Piamonte, che l’attendeva nel famoso ascensore del programma di Carmelita per un confronto. Più che confronto, scontro. Che è stato acceso e inevitabile. (Continua dopo la foto)









“Non stavo con Erica – ha puntualizzato subito Taylor – Con lei ho avuto qualcosa di più di un’amicizia ma non era niente di ufficiale. Tra di noi c’era una relazione aperta”. Poi ha chiesto alla fidanzata Giorgia di potersi confrontare con la Piamonte e, nonostante fosse palese che non le facesse piacere, ha accettato. “Io e Erica avevamo un rapporto di amicizia stupendo – ha proseguito la Mega – La cosa che purtroppo mi ha dato fastidio e di cui avevo paura è che andando un po’ più in là dell’amicizia si potesse rovinare il nostro rapporto di amicizia”. (Continua dopo la foto)





Ma Erica Piemonte non è stata affatto dello stesso avviso e non ha nascosto la sua sofferenza nel vederla insieme a Giorgia Calderulo. “Se la vuoi chiamare amicizia va bene – ribatte Erica – ma lo sai che non era tale”. Poi lo scontro con Giorgia, ma è parso a tutti evidente che Giorgia e Taylor sono prese l’una dall’altra ed Erica ormai dovrà solo farsene una ragione. Nel frattempo la Piamonte si sta dando da fare sui social, dove qualche ora fa ha pubblicato una foto che lascia davvero senza parole. (Continua dopo le foto)







Completamente senza veli. Erica Piamonte si è mostra senza nulla addosso, solo la mano a coprirle il seno. Fan impazziti alla vista di uno scatto tanto sexy. E infatti si sono scatenati con commenti più che positivi sotto al post: “Ho imparato che la perfezione nella vita non esiste. Mi sbagliavo” e ancora “Sei una vera bomba sexy”. Qualcuno coglie anche l’occasione per fare riferimento alla storia finita con Taylor Mega: “Come si fa a far uscire una donna così dalla propria vita? COME? Sei magnifica in tutto!“.

