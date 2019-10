“Bombe a mano…”. Federica Nargi, il seno della sorella Claudia “esplode” e i fan perdono la testa

In casa Nargi sfornano solo donne bellissime. Federica Nargi, per esempio, compagna del calciatore Alessandro Matri, è una delle donne più desiderate d’Italia. E tutti la conoscono. Ma forse non tutti conoscono la sua meravigliosa sorella Claudia che, di Claudia, è la fotocopia. Le due sorelle sono molto legate e spesso postano sui social foto che le ritraggono insieme. Per i follower quegli scatti sono una visione: due bellezze di quel calibro, vicine, sono l’apoteosi. E infatti i commenti sotto le loro foto si sprecano:

“Che visione”, “Che doppietta” “Ambo secco, vincita assicurata” scherzano i follower sotto le foto delle due splendide sorelle. “Weekend milanese con la mia super sister❤️ @fede_nargi” scrive Claudia Nargi su Instagram a didascalia di una foto che la ritrae con la sorella Federica che è da poco diventata mamma per la seconda volta (della piccola Beatrice). Una coppia si sorelle fantastiche, unite, legate, felici di condividere. Continua a leggere dopo la foto









I fan, come detto, perdono la testa di fronte a tanta grazia. Ma, ovviamente, c’è anche chi nota un dettaglio non da poco sul corpo di Claudia: il seno. Non mancano i commenti (anche poco eleganti): “Che petardi”, “Tette da top mondo”, “Ma che tettone”, “Mamma mia che illegalità”, “Che so bomb a man”, si legge sotto lo scatto. In effetti, forse non ci avevamo mai fatto abbastanza caso, il seno di Claudia è enorme. Tutta farina del suo sacco? Che importa, in fondo… Continua a leggere dopo la foto





Ma il seno di Claudia non è l’unica cosa che piace della foto. È il “quadretto” che conquista tutti. “Che bomba di foto”, si legge. E ancora: “Mamma mia che gnoccone”, “Chiediamo la clonazione”, “Spietate”, “Sto diventando scemo!”. Con ironia un follower scrive: “È in occasioni del genere che mi viene voglia di farmi una famiglia…”. “Complimenti… vostro padre doveva essere ispirato quella sera” scrive un altro follower. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Weekend milanese con la mia super sister❤️ @fede_nargi Un post condiviso da Claudia Nargi (@claudianargi) in data: 30 Set 2019 alle ore 11:37 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ogni raggio di sole… me lo prendo tutto☀️☀️☀️ #waitingforsummer Un post condiviso da Claudia Nargi (@claudianargi) in data: 21 Mag 2019 alle ore 11:04 PDT

Per adesso Claudia lavora in una grande azienda di ingegneria a Roma e riveste il ruolo di project document controller. Si definisce timida e introversa, quindi molto diversa da sua sorella Federica. In una recente intervista ha raccontato di aver passato momenti bui nella sua vita. E anche di essersi pentita del tatuaggio fatto a 18 anni e della scelta di andare a convivere con l’ex fidanzato dopo soli due mesi di conoscenza.

”Vi presento Claudia”. Federica Nargi è stata una delle veline più amate della storia di Striscia la Notizia. Ma avete mai visto sua sorella? La bellezza è chiaramente un gene ereditario di famiglia: eccola