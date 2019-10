Elisabetta Canalis, si sa, è bella da togliere il fiato. La ex velina mora, che ha fatto innamorare tutti gli italiani ballando sul bancone di “Striscia La Notizia” insieme alla bionda collega (e ormai ex amica) Maddalena Corvaglia, ha da poco compiuto 41 anni ma il tempo per lei sembra proprio non passare mai. Basta dare un rapido sguardo ai suoi scatti social in costume per rendersi conto che dai tempi del bancone più famoso d’Italia poco e niente è cambiato.

Corpo e curve perfette da fare invidia alle 20enni! Eli, poi, è anche mamma. Una mamma bellissima e super sexy che ha da poco festeggiato i 4 anni della sua Skyler Eva. E celebrato il compleanno della bambina (che non mostra mai in volto) anche sul suo profilo Instagram. “4 anni di noi, tutti insieme. Auguri amore mio. 4 years with you, always together”, ha scritto la Canalis. (Continua dopo la foto)









La foto ritrae naturalmente Skyler Eva, che Elisabetta ha avuto il 29 settembre 2015 dall’attuale marito Brian Perri, , il chirurgo italo-americano con il quale l’ex velina si è sposata il 14 settembre 2014. Ma anche in questa occasione Eli mostra la bambina “a metà”, con il viso parzialmente coperto da un mazzolino di fiori che stringe tra le mani. (Continua dopo la foto)





Il motivo l’aveva spiegato tempo fa rispondendo a un utente: “Molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali. Ce ne sono altri un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile”. E ora veniamo all’ultimo post, dove Eli si mostra sola con il marito. E con un outfit super sensuale. (Continua dopo foto e post)







Gli scatti, apparsi su Instagram, sono stati realizzati nel corso di una serata di beneficenza ed Elisabetta era come sempre bellissima al fianco del marito Brian Perri. Il suo look total black, poi, non è certo passato inosservato: pantalone aderente e top dalla scollatura vertiginosa che contiene a stento le sue forme esplosive. Pioggia di complimenti: da “sempre stupenda” a “semplicemente unica” fino a “La numero 1”.

