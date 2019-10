“Non sei più tu”. Barbara D’Urso sconvolge i fan: nella foto su Instagram è ‘strana’. Che ha fatto?

Barbara D’Urso non è solo una delle donne più amate della televisione italiana, è anche una brava donna di casa. O almeno è quello che si evince da alcune foto che pubblica mentre è ai fornelli intenta a preparare pasti succulenti. “Stasera cucino io!!! 👩🏼‍🍳👩🏼‍🍳👩🏼‍🍳 Pizza con la scarola alla napoletana 😋😋😋 vorreste assaggiarla eh 😜😜😜 #maifermarsi #homemade #foodporn #gnam #foodlove #colcuore❤️” scrive infatti la D’Urso a didascalia dell’ultima foto postata su Instagram. Ma i fan la attaccano perché “irriconoscibile”. Barbara D’Urso ama condividere i momenti della sua vita con i follower che poi sono il suo pubblico.

Non a caso conclude ogni puntata dei suoi programmi dicendo: “Il mio cuore è vostro: dei miei figli e il vostro”. E il pubblico la ama. Perché è spontanea, perché è ironica, perché tira fuori il cuore, quando lavora. E pure perché è bella e sensuale pur non essendo una ragazzina. La D’Urso lo sa e si diverte a postare foto del suo corpo che in genere mandano in visibilio i fan. Continua a leggere dopo la foto









In genere. Ma stavolta no. Stavolta Barbara, dopo aver pubblicato una foto mentre è in cucina, ha attirato l’attenzione dei suoi fan che l’hanno pesantemente accusata. L’hanno accusata di aver fatto un uso spropositato dei filtri che la fanno apparire, in quella foto, un’altra. Irriconoscibile. In effetti, in quella foto Barbara è tiratissima e sembra avere 20 anni in meno. Forse ha esagerato un po’? I fan glielo fanno notare in modo un po’ meno gentile… Continua a leggere dopo la foto





“Un filtro grande quanto una casa. Non sembri tu”, è uno dei commenti alla foto. “Mizzica ma quanto photoshop ci hai messo in questa foto Barbarella 😂😜 buon appetito” scrive un altro. “Sto male😂 hai messo il filtro baby di Snapchat”, “Ridicola, accettati per come sei” tuona un altro follower. “Manco @valeriamarini ti batte con sto filtro 😂😂😂”, “Secondo me è di plastica” si legge ancora. Insomma, Barbara ha avuto la mano un po’ pesante… Continua a leggere dopo la foto





E i fan non l’hanno perdonata. In fondo Barbara è bella anche senza filtri e il pubblico non capisce perché abbia sentito l’esigenza di ritoccarsi. Però, ragazzi, ognuno è libero di fare ciò che vuole e se Barbara D’Urso aveva voglia di dimostrare 20 anni in meno, ha fatto bene a giocare un po’. Voi non avete mai voglia di ritornare 30enni? Noi sì…

