Dopo un’assenza durata circa quattro mesi, da poco Asia Argento è ricomparsa su Instagram. E ha spiazzato i fan. Per il suo ritorno si è mostrata sorridente e in costume. E bionda platino. “Sono tornata, più forte di prima! #Harder #Better #Faster #Stronger”, ha scritto a commento del post. Impossibile non notare che l’attrice, che mostra i muscoli, sfoggia una forma fisica pazzesca, come sottolineano tanti amici, vip e non (anche Courtney Love commenta).

E poi questa inaspettata svolta di stile, il biondo, che a colpo d’occhio la rende praticamente irriconoscibile. Succedeva pochi giorni fa e ora Asia fa di nuovo capolino sul social con un selfie provocante e un altro look che però non è piaciuto proprio a tutti. In ogni caso il post, accompagnato dalla didascalia “Indian Summer”, nel giro di poche ore ha scatenato una pioggia di like e commenti. (Continua dopo la foto)









Nella nuova foto, apparsa poche ore fa sul suo profilo Instagram, Asia appare con i capelli quasi rasati, un body color rosa antico scollatissimo e sgambato e una mano sul seno. Un’altra trasformazione, insomma, che molti follower hanno accolto con entusiasmo: “Io sono gay ma sei troppo hot!”, “La quintessenza della femminilità”, “Mi ha colpito questa foto, molto intensa, molto espressiva, intima e bellissima”, (Continua dopo la foto)





E ancora, sotto alla foto sexy: “Stupenda da impazzire”, “Semplicemente meravigliosa”, “Sei come il vino che più invecchia e più diventa buono”, “Che personalità e stile!”, “Ma tu sei sicura di averli partoriti tu i tuoi figlioli vero?”. Ma i commenti non sono tutti di questo tenore… “E le ragazze di oggi accettano consiglio da sta tipa?”, “Un po’ rifatta mi dicono”, “Fa impressione”, “Non saresti male, ma hai troppi tatuaggi”, “Come rovinare un décolleté perfetto”, scrivono gli hater. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram INDIAN SUMMER Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 2 Ott 2019 alle ore 5:54 PDT



Proprio per gli hater Asia Argento aveva deciso di prendersi una pausa dai social. “Lascio il web – aveva scritto la Argento postando l’ultimo scatto da Parigi dopo la tragica perdita del compagno Anthony Bourdain –.Troppe cattiverie, non vivo più serenamente”. Questa volta però i criticoni sono stati presto messi a tacere dai fan dell’attrice: “Quanti commenti da malati mentali”, “Che bellissima creatura… la gente è solo invidiosa e ipocrita, pensa di fare la morale a chiunque con la tastiera del telefono!”.

