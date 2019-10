Dopo il buongiorno ‘hot’, la buonanotte ‘incandescente’. Non fa una piega. Wanda Nara, modella, manager e moglie del calciatore Mauro Icardi e ormai anche volto della televisione italiana, sa bene come alzare la temperatura sui social: è una vera bomba sexy, in tv ma soprattutto su Instagram. La vediamo sempre in tiro, truccata e con abiti scollatissimi che mettono in risalto le sue curve esplosive a Tiki Taka, il programma di Pierluigi Pardo dove è presenza fissa, e con poco e niente addosso nei post più bollenti.

Gli ultimi, per esempio, che risalgono a pochi giorni fa, hanno registrato un vero boom di like. Wanda ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti hot e soprattutto un video completamente senza veli che totalizzato oltre 1 milione e 600mila visualizzazioni e una marea di commenti, tra cui spiccano quelli di Giorgia Venturini, sua collega a ‘Tiki Taka’, e Alessia Marcuzzi. (Continua dopo la foto)









La signora Icardi ha posato nuda su un letto per un servizio fotografico, avvolta soltanto da lenzuola di colore bianco e mostrando una parte del filmato, estremamente provocante, ha letteralmente mandato in tilt il suo esercito di ammiratori. Poi, come anticipato, in una giornata Wanda ha voluto augurare il buongiorno e la buonanotte ai suoi oltre cinque milioni e mezzo di follower. (Continua dopo la foto)





Un altro tripudio di cuori. Dapprima con lo scatto in cui Wanda si mostra totalmente senza trucco ma con il décolleté in primo piano. “Buongiorno Milano, niente make up oggi”, scrive lei. Nemmeno un filo di trucco sul viso, ma lo sguardo cade soprattutto sul top rosso fuoco e scollatissimo che mette in evidenza le sue curve generose. Dopo ore, poi, la buonanotte, che è ancora più bollente. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Buen día Milano , no make up today Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 2 Ott 2019 alle ore 5:23 PDT

Visualizza questo post su Instagram Notte 🌙😴 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 2 Ott 2019 alle ore 3:45 PDT



La didascalia questa volta è secca: “Notte”, con due emoticon. Ma la foto è ad altissimo tasso erotico. Wanda Nara, sdraiata su una panca di legno e ripresa dall’alto, ha un body color rosa cipria semi trasparente che lascia ben poco all’immaginazione. Scollato, anzi scollatissimo. Lei, poi, con la mano destra lo alza leggermente scoprendo il fianco. Un’esplosione di sensualità che, neanche a dirlo, ha conquistato tutti. Oltre 51mila i like lasciati in poche ore. E c’è anche quello del marito.

Elodie e Mahmood, la notizia è confermata (ed è bellissima)