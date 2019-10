Il nome di Wanda Nara sta facendo il giro della rete dopo l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino scrive che sarà lei la prossima opinionista del Grande Fratello Vip, il primo targato Alfonso Signorini. Ma davvero vedremo Wanda Nara giudicare i concorrenti famosi di questa quarta edizione? Quella di Dago è una notizia ‘flash’, nel senso che non si hanno molti dettagli. “Fuochi d’artificio a Mediaset: Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip”, si legge soltanto.

La quarta edizione della versione celebrity del padre di tutti i reality partirà nelle prossime settimane e, come detto, sarà condotta da Alfonso Signorini. A circa un mese dalla partenza del GF Vip sembra certa la partecipazione dell’influencer Paola Di Benedetto, del giornalista Michele Cucuzza e delle showgirl Adriana Volpe e Antonella Elia, ma sul fronte opinionisti tutto tace. Bomba di Dago su Wanda Nara a parte, s’intende. (Continua dopo la foto)









Se Wanda Nara, già presenza fissa a Tiki Taka di Pierluigi Pardo, fosse davvero confermata come opinionista del Grande Fratello Vip sarebbe senz’altro un colpaccio per Alfonso Signorini che per la prima volta, dopo anni da spalla di Ilary Blasi, prende il timone del reality di Canale 5. Se il rumor fosse confermato, non sarebbe invece la prima volta che Wanda “incrocia” il Grande Fratello. (Continua dopo la foto)





Stando a quanto sostengono i soliti i beninformati, proprio la partecipazione di Ivana Icardi alla versione argentina del reality sarebbe stata la pietra dello scandalo che avrebbe compromesso il rapporto di Mauro e Wanda con lei. Per ora, comunque, la diretta interessata né conferma né smentisce l’indiscrezione sul GF Vip. Anche sui social non c’è alcun riferimento al rumor, ma in compenso c’è un “buongiorno hot”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Buen día Milano , no make up today Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 2 Ott 2019 alle ore 5:23 PDT



Nelle scorse ore Wanda Nara ha fatto un regalo ai suoi follower di Instagram: uno scatto in cui si mostra totalmente senza trucco ma con il décolleté in primo piano. “Buongiorno Milano, niente make up oggi”, scrive lei, che evidentemente in questi giorni è tornata a Milano. Nemmeno un filo di trucco sul viso, ma il top rosso fuoco e scollatissimo mette in evidenza le sue curve generose. I fan? l’hanno riempita di complimenti.

