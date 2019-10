Romina Power, che gaffe. E proprio nel giorno del suo compleanno!

Gaffe sull’età di Romina Power. E proprio nel giorno in cui la cantante festeggia il compleanno! E la cosa bella è che è stata proprio la cantante, che l’ha presa con ironia, a scovarla in rete, ma andiamo con ordine. Che si avvicinasse il compleanno di Romina era già stato anticipato qualche giorno fa, quando è stata ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo.

Lì, in studio, la Power ha raccontato un po’ del suo passato e in particolare si è soffermata sui tradimenti di Eric Clapton. In quella stessa occasione la padrona di casa ha deciso di farle una piccola festa anticipata per i suoi 68 anni, sorprendendo e commuovendo la stessa cantante. Romina Power è nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles e, com’è noto, i suoi genitori erano entrambi attori di Hollywood: sua mamma Linda Christian e suo papà Tyrone Power. (Continua dopo la foto)









Essendo nata nel 1951, il 2 ottobre Romina Power spegne 68 candeline e fin qui non ci piove. Naturalmente in questa giornata di festa il popolo della rete ha invaso di auguri i profili della cantante, ma è proprio sul web che è apparsa la gaffe che anticipavamo prima. Nellla breve biografia apparsa su qualche sito, accanto al suo nome, tra parentesi, appare scritto che è nata addirittura 678 anni fa. (Continua dopo la foto)





Romina Power non ha perso tempo e ha subito condiviso l’immagine con l’errore sul suo profilo social e scritto con ironia: “Mmmm… eppure non mi sento di avere 678 anni!”. Il post ha fatto presto il giro di siti e quotidiani ed è stato commentato con altrettanto umorismo dai suoi fan. “È il calcolo delle vite precedenti”, ha per esempio scritto un’utente. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Mmmm🤔 eppure non mi sento di avere 678 anni ! 😂 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 1 Ott 2019 alle ore 7:53 PDT



A proposito di rete, l’altro giorno un altro scatto ha registrato un boom di like e di commenti. Quello di famiglia condiviso dalla quarta figlia che Romina ha avuto da Al Bano, Romina Carrisi jr. Nella foto, che risale allo scorso anno, ci sono mamma Romina, papà Al Bano e i fratelli Cristel e Yari. “La mia famiglia Brambilla – ha scritto Romina jr – Ne abbiamo viste e vissute di cotte e di crude. Ci amiamo, litighiamo, ci manchiamo ma saremo sempre l’uno l’angelo custode dell’altro ps: hanno tagliato la scena dove ci mettiamo tutti a urlare l’uno contro l’altro prima di questo scatto”.

