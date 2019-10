Caterina Balivo è ormai considerata la regina del pomeriggio di Rai1. Entra tutti i giorni nelle case degli italiani con il suo salotto tv di ‘Vieni da me’, ma non solo. La conduttrice campana aggiorna quotidianamente anche il suo profilo Instagram, dove condivide i momenti della sua vita privata. Una delle ultimissime foto, però, ha stupito i fan: perché uno scatto natalizio, con tanto di albero addobbato, i primi di ottobre?

Una foto che a colpo d’occhio lascia spiazzati, ma basta leggere la didascalia per capire che non è stata pubblicata per sbaglio e non è affatto fuoriluogo: è un omaggio alla festa dei nonni, che cade, appunto, il 2 ottobre. In quella immagine, infatti, sono presenti due dei nonni di sua figlia che lei ha voluto festeggiare proprio nella giornata in cui si celebrano i nonni “che sono i nostri angeli sulla terra”. (Continua dopo la foto)









“Fortunati i miei bambini ad averli ancora tutti e quattro – scrive Caterina nella didascalia – Eccoli nonno Salvatore e nonna Rosaria e nonno Roberto con nonna Mirella. Ognuno con le sue caratteristiche: c’è il nonno che pesca, il nonno che legge, la nonna che compra e stravizia e la nonna che gioca con bambole e soldatini degli anni cinquanta”. (Continua dopo la foto)





Risolto il mistero sulla foto natalizia, ecco un altro scatto, sempre apparso nelle ultime ore, che ha “destabilizzato” i follower ma per ben altri motivi. Come detto, Caterina Balivo è molto attiva su Instagram e tra i tanti momenti privati condivisi con i follower non mancano foto sexy. E quella in cui si lascia immortalare sdraiata sul letto, al risveglio, ha lasciato tutti a bocca aperta. Caterina, 39 anni, indossa solo un top di seta scollato e micro shorts a pois: impossibile non notare le sue gambe da urlo. (Continua dopo foto e post)







“A volte sembra impossibile riuscire a conciliare tutti gli impegni ed essere sempre energica e di buon umore, ma negli anni ho capito che quello che fa davvero la differenza nelle mie giornate è dormire bene”, scrive la conduttrice nella didascalia per poi indicare il prodotto che usa. E in un attimo pioggia di commenti adoranti sotto alla foto in cui Caterina è in una posa molto sensuale.

Aurora Ramazzotti non resiste: la sorpresa per il fidanzato commuove