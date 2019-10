Aurora Ramazzotti è innamoratissima del suo fidanzato, sempre di più. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e Goffredo Cerza stanno insieme dal 2016. Lui ha 24 anni, ama il fitness, è originario di Roma ma vive a Londra. Entrambi amano condividere su Instagram momenti della loro quotidianità e dei loro viaggi in giro per il mondo e lo hanno fatto per tutta l’estate, rigorosamente trascorsa insieme, con foto, video e dolci dediche.

Ma ora che le vacanze sono finite, lui è tornato a Londra e lei, evidentemente, non riusciva proprio a superare la lontananza. Così ha organizzato una sorpresa speciale che ha voluto subito condividere con tutti i suoi follower di Instagram tramite un filmato dolcissimo che spiega ogni fase. “Da più di due anni è così. Ma ogni volta che faccio quella valigia, punto quella sveglia, prendo quell’aereo… è come se fosse la prima”, scrive Auri nella didascalia del post. (Continua dopo la foto)









Aurora Ramazzotti ha deciso di fare la valigia, salire su un aereo e raggiungere a sorpresa il suo Goffredo a Londra. Nella clip che ha subito registrato un boom di visualizzazioni, Aurora spiega dapprima come nasce la sua idea romantica, poi racconta i preparativi, la sveglia alle 4 del mattino, il viaggio in aereo e finalmente l’arrivo in camera dal suo Goffredo e il dolce risveglio accanto a lui. (Continua dopo la foto)





La sorpresa ovviamente ha reso felicissimo il suo fidanzato, ma ha commosso anche molti suoi fan che, infatti, hanno subito commentato la clip: “Muoio d’amore”, “Piango”, “D’accordissimo con te… noi siamo stati così per 10 anni e quest’anno finalmente me lo sono sposato e sono andata a vivere dove lavora lui”. E ancora: “Questo è amore vero!!”. L’amica Sara Daniele, invece, scrive: “Ma è stupendo”. (Continua dopo foto e post)







In coda al video, Auri aggiunge: “Stare insieme anche se lontani. Quasi due concetti opposti. Ma sempre una scelta. Il mio privilegio è stato trovare una persona di cui non posso fare a meno. Scegliere di stare insieme non significa solo dirlo. Significa mettere il cuore in gioco. E chi è disposto a farlo non può sbagliare”.

