Vanessa Incontrada, la foto col figlio Isal (identico a lei) scatena la crudeltà degli hater

Avete mai visto il figlio di Vanessa Incontrada? Beh, eccolo qua. È stata la bella Vanessa a postare la foto del figlio su Instagram. E i follower non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra i due. Ex modella, presentatrice, attrice, Vanessa Incontrada è una delle donne più amate del panorama televisivo italiano. La Incontrada è una donna splendida, sempre allegra, sorridente, solare. Una donna che conosce l’ironia e che piace. Una donna che, pur piacendo, è stata presa di mira dagli hater che, dopo la gravidanza, l’hanno attaccata per non aver perso peso immediatamente. Per Vanessa fu una grossa sofferenza.

Una sofferenza che non dimenticò subito e che la ferì nel profondo. “Viviamo in un mondo cretino – ha detto poi in n’intervista a Domenica In – perché non puoi piacere a tutti, ma sentire sempre parlare di questa cosa ‘mi stanco, non hai altro da dire?’. La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma siamo donne vere, fa parte della vita. Tutti noi abbiamo il periodo dove prendiamo chili, ci sentiamo meglio”. Continua a leggere dopo la foto









Bella, simpatica, saggia, Vanessa Incontrada che concluse quell’intervista così: “Alla fine ti devi accettare, ti devi curare, io ho cura di me, mi alleno, mi aiuta a sfogarmi, mi piace godermi una giornata con la famiglia a mangiare”. Così, dopo la gravidanza, Vanessa smise di fare la modella ma si aprì per lei un’altra strada, quella del cinema. Vanessa Incontrada ha iniziato a recitare conquistando tutti con la sua spontaneità e il suo talento. Continua a leggere dopo la foto





Vanessa è fiera della sua vita, della sua carriera e anche del suo fisico curvy. Ma soprattutto Vanessa è fiera della sua famiglia ed è fiera di essere mamma di Isal che oggi ha 11 anni. Di recente Vanessa ha postato su Instagram una foto che la ritrae col figlio e tutti hanno notato la loro profonda somiglianza. “Tu sei me”, scrive Vanessa a didascalia di quello scatto, perfettamente consapevole di quanto lei e il figlio siano uguali. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Tu sei me😊❤️ . . #Buonweekend #Besitos #Amigos Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 28 Set 2019 alle ore 5:56 PDT

Visualizza questo post su Instagram La musica è amore ❤️😊 Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 11 Lug 2019 alle ore 12:15 PDT

“Uguali”, “Identici”, “Siete uguali”, sono alcuni dei commenti che si leggono sotto il post. Ed è vero! Ovviamente, tra tutti i complimenti e le parole carine, spuntano i commenti crudeli degli hater che non perdono occasione per tacere. “Tuo figlio è molto carino…ma gli occhiali. Non si possono guardare… cambiagli la montatura”, scrive qualcuno. E un altro non si regola: “Che bellezze, la tua bambina è meravigliosa come te. Besitos” riferendosi al fatto che Isal ha dei lineamenti tanto delicati da sembrare una bambina. Vanessa? Non dà importanza a certe cose. Per fortuna.

