Antonella Mosetti sempre più gonfia: nel video è irriconoscibile. Ma lei rassicura: “Sono rifatta pochissimo”

Ha iniziato la sua carriera televisiva a Non è la Rai. All’epoca Antonella Mosetti era un’acciughina senza forme, col fisico acerbo, la frangetta che quasi le copriva gli occhi e stava sempre insieme alla sua amica e collega Ilaria Galassi. Timida, schiva, poche forme, insomma un’Antonella Mosetti completamente diversa da quella di oggi. Già, ne è passata di acqua sotto i ponti dal tempo di Non è la Rai. Oggi Antonella Mosetti è una bomba di sensualità e una provocatrice. Seno esplosivo molto spesso in mostra, labbra carnose, viso tirato, corpo mozzafiato e abitini succinti.

C'è chi la adora e la venera e chi invece la riempie di insulti. Lo sappiamo, l'era digitale è anche l'era degli hater: gente che prova gusto a ferire gli altri per nessuna ragione in particolare. Non solo Antonella Mosetti viene spesso presa di mira dagli hater, stessa sorte tocca alla figlia Asia Nuccetelli con la quale Antonella ha partecipato (come unico concorrente) al GF di qualche anno fa.









Ormai Antonella Mosetti ci ha fatto il callo e non dà più troppa importanza a quel che le scrivono, come lei stessa ha detto in un'intervista a Mattino Cinque. "Ho trasformato, negli anni, gli attacchi di questi hater in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quando avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44".





Insomma, la Mosetti sostiene di essere rifatta pochissimo. Ma i follower non sono affatto d'accordo, specie dopo aver visto un video che ritrae la Mosetti in una versione "choc". In che senso? Nel senso che Antonella Mosetti è irriconoscibile: ha il seno ancora più gonfio, le labbra ancora più gonfie, le sopracciglia ancora più "alte". Sul volto ha tutti simbolini del dollaro che, ovviamente, saranno un effetto della fotocamera… Siamo sicuri che sia "rifatta pochissimo"? Bah, se lo dice lei… Guardate il video che ha postato sul suo profilo Instagram e giudicate voi.





Visualizza questo post su Instagram 🧚🏻‍♀️ #antonellamosetti #love Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 28 Set 2019 alle ore 4:54 PDT



Tornando all’intervista a Mattino Cinque, Antonella Mosetti ha preso le difese della figlia Asia: “Lei è stata una delle poche a esporsi. Asia ha passato una vita molto difficile. Questi attacchi non le fanno né caldo né freddo. Non ha nascosto di essersi rifatta il naso – ha aggiunto – Abbiamo fatto un percorso psicologico di anni. A 23 anni lei oggi è meravigliosa, rifiuta di andare in tv, si è invece data all’equitazione. Che cosa potrebbe volere di più una mamma? E ha concluso: “Provo un gran fastidio, c’è molta cattiveria gratuita. Perché, a volte, questi commenti arrivano da donne di una certa età. Lei, all’inizio, provava a capire come gestire la cosa. Poi, ci fai l’abitudine. Viviamo in una società malata”.

